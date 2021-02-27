ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

منظمات حقوقية بحرينية ترد على تقرير الكونجرس بشأن مقتل خاشقجي

السبت 27/فبراير/2021 - 04:21 م
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
Advertisements
ميس رضا
عبر المنسق العام لعدد من المنظمات الحقوقية الدولية وهي المرصد الدولي لحقوق الإنسان والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الانسان وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان فيصل فولاذ عن تأييده لما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية، معتبرًا ما صدر عن الإدارة الأمريكية غير شفاف ومسيس.

وأوضح " فولاذ"؛ في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس به لم يستند إلى حقائق بل استند لأكاذيب ما يعد تدخلا سافرا في مؤسسات القضاء السعودي التي قالت كلمتها النهائية، وهي مؤسسات معروفة بنزاهتها واستقلاليتها.


كانت وزارة الخارجية السعودية أشارت إلى متابعتها ما تم تداوله بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس به بشأن جريمة مقتل المواطن، جمال خاشقجي.

وأكدت أن حكومة المملكة ترفض رفضًا قاطعًا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.

كما أكدت على ما سبق أن صدر بهذا الشأن من الجهات المختصة في المملكة من أن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكًا صارخًا لقوانين المملكة وقيمها ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي - رحمه الله -.

وأعربت عن اسفها أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة، في وقت أدانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلا، كما ترفض المملكة أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها.

وأكدت وزارة الخارجية أن الشراكة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، هي شراكة قوية ومتينة، ارتكزت خلال الثمانية عقود الماضية على أسس راسخة قوامها الاحترام المتبادل، وتعمل المؤسسات في البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق والتعاون بينهما لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم، معربة عن أملها أن تستمر هذه الأسس الراسخة التي شكلت إطارًا قويًا لشراكة البلدين الاستراتيجية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أول رد من السعودية على التقارير الأمريكية بشأن مقتل جمال خاشقجي

مطابق لموقف السعودية.. أول تعليق من بريطانيا على التقرير الأمريكي بشأن مقتل خاشقجي

وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون بالدفاع عن أمن السعودية

البحرين ردا على التقرير الأمريكي بشأن خاشقجي: ندعم السعودية ونرفض المساس بسيادتها

مصر تسجل 601 إصابة و49 وفاة جديدة بفيروس كورونا.. والسعودية ترفض ما ورد في التقرير الأمريكي بشأن مقتل خاشقجي.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

بخصوص قضية خاشقجي.. الكويت تدعم بيان الخارجية السعودية بهذه الطريقة

ترشيحاتنا

بسبب مذيعة "الروج".. إحالة فريق عمل نشرة التاسعة للتحقيق

التعليم تتيح لطلاب أولى ثانوي امتحان الأحياء على المنصة الإلكترونية في الفترة الامتحانية الثانية

طارق فهمي: تقرير الخارجية الأمريكية عن الشرق الأوسط يضر بمصالح بلادها في المنطقة

ادعوا له.. ابنة يوسف شعبان تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدها

بسبب أزمة المستحقات.. تأخر انطلاق مران الزمالك لمدة ساعة ونصف

باسات وجيب وبيجو في مزاد خدمات البترول البحرية PMS.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذرها بشدة.. تناول السناكس يوميا يهدد حياتك

هتسد معاك في الدايت.. طريقة عمل شوربة طماطم بالشوفان

الناس بتاخد معايا سيلفي.. شبيه مصطفى محمد يروي أغرب مواقف تعرض لها بالشارع.. فيديو