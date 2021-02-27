منظمات حقوقية بحرينية ترد على تقرير الكونجرس بشأن مقتل خاشقجي

عبر المنسق العام لعدد من المنظمات الحقوقية الدولية وهي المرصد الدولي لحقوق الإنسان والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الانسان وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان فيصل فولاذ عن تأييده لما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية، معتبرًا ما صدر عن الإدارة الأمريكية غير شفاف ومسيس.





وأوضح " فولاذ"؛ في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس به لم يستند إلى حقائق بل استند لأكاذيب ما يعد تدخلا سافرا في مؤسسات القضاء السعودي التي قالت كلمتها النهائية، وهي مؤسسات معروفة بنزاهتها واستقلاليتها.









كانت وزارة الخارجية السعودية أشارت إلى متابعتها ما تم تداوله بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس به بشأن جريمة مقتل المواطن، جمال خاشقجي.





وأكدت أن حكومة المملكة ترفض رفضًا قاطعًا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.





كما أكدت على ما سبق أن صدر بهذا الشأن من الجهات المختصة في المملكة من أن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكًا صارخًا لقوانين المملكة وقيمها ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي - رحمه الله -.





وأعربت عن اسفها أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة، في وقت أدانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلا، كما ترفض المملكة أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها.



