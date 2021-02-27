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محافظات

محافظة الإسكندرية تنظم حملتي إزالة للمخالفات بالعامرية أول وبرج العرب

السبت 27/فبراير/2021 - 04:33 م
إزالة مخالفات البناء
إزالة مخالفات البناء
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أحمد بسيوني

شنّ حي العامرية أول، برئاسة اللواء حسام الشيخ، حملة ازالة فورية تمكنت من إزالة أعمال بناء مخالف عبارة عن بناء دور أرضي وأسوار علي مساحة ٦٠٠م٢ بشارع راشد متفرع من الطريق الصحراوي منطقة مرغم بحري وتم التحفظ علي المعدات المستخدمة في البناء وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

 

ونفذ مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء حسن الجمال حملة إزالة فورية تمكنت من إزالة أعمال بناء مخالف على أراضي أملاك الدولة عبارة عن غرفة من الطوب وشدة خشبية بشرق قرية بهيج.

 

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كما تمت إزالة جلسة من الطوب علي مساحة ٨٠م بقرية بهيج فضلا عن ازالة أسوار من الطوب بنجع الصناقرة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

 

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء بضروة التصدي بكل قوه وحزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء على أي أعمال بناء مخالف في المهد، ومنع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة.

 

وطالب بإزالة أي مخالفات على أراضي أملاك الدولة لإعادة الانضباط للشارع، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بكل حزم وقوة وإزالة تلك التعديات واسترداد الأراضي، وعدم التهاون مع المخالفين والمتعدين وتحمل المخالف كافة نفقات الإزالة.

محافظة الإسكندرية تنظم حملتي إزالة للمخالفات بالعامرية أول وبرج العرب
محافظة الإسكندرية تنظم حملتي إزالة للمخالفات بالعامرية أول وبرج العرب
محافظة الإسكندرية تنظم حملتي إزالة للمخالفات بالعامرية أول وبرج العرب
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