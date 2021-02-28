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اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 28-2-2021

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:01 ص
سعر الذهب
سعر الذهب
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محمد يحيي
استقرت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأحد، بعد أن زادت أمس بمعدل 4 جنيهات فى الجرام الواحد وذلك على مستوى أعيرة الذهب.

وبلغ سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا بين أعيرة الذهب نحو 765 جنيها.

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وسجل الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 874 جنيها .

وبلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 656 جنيها .

ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة بين الذهب نحو 510 جنيها .

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6120 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.2 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 874.3 ألف جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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