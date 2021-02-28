سعر الذهب اليوم الأحد 28-2-2021

وبلغ سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا بين أعيرة الذهب نحو 765 جنيها.





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وسجل الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 874 جنيها .





وبلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 656 جنيها .





ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة بين الذهب نحو 510 جنيها .



