عيار 21 بــ761 جنيها.. تعرف على سعر الذهب بختام تعاملات الأسبوع

استقرت أسعار الذهب خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة 26 فبراير 2021، بعد أن تراجعت على مدار اليوم بقيمة حوالى 22 جنيها للجرام الواحد، من عيار 21، الأكثر تداولا فى مصر.





وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا، 761 جنيهًا مقارنة بـ782 جنيها في التعاملات الصباحية.





وبلغ سعر الجرام عيار 24، الأغلى سعرا، نحو 870 جنيها، مقارنة بـ 894 جنيهًا، بتراجع 24 جنيها.





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ووصل سعر الجرام عيار 18 مابين 652 جنيهًا بتراجع 16 جنيها.





وسجل سعر الجنيه الذهب نحو6088 جنيهًا.





بينما تراجع سعر الذهب عالميا مسجلا 1751 دولارا للأوقية.



