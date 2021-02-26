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اقتصاد

عيار 21 بــ761 جنيها.. تعرف على سعر الذهب بختام تعاملات الأسبوع

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:02 م
ذهب
ذهب
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آمنة عبدالعظيم
استقرت  أسعار الذهب خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة 26 فبراير 2021، بعد أن تراجعت على مدار اليوم بقيمة حوالى 22 جنيها للجرام الواحد، من عيار 21، الأكثر تداولا فى مصر.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا، 761 جنيهًا مقارنة بـ782 جنيها في التعاملات الصباحية.

وبلغ سعر الجرام عيار 24، الأغلى سعرا، نحو 870 جنيها، مقارنة بـ 894 جنيهًا، بتراجع 24 جنيها.

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ووصل سعر الجرام عيار 18 مابين 652 جنيهًا بتراجع 16 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو6088 جنيهًا.

بينما تراجع سعر الذهب عالميا مسجلا 1751 دولارا للأوقية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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