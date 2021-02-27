تضامن النواب لـ وزارة الصحة: أين يتم توزيع وسائل تنظيم النسل؟

طالبت لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم السبت، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، الحكومة ببيان توضيحي بشأن آلية توزيع وسائل تنظيم الأسرة لاسيما في ضوء الميزانية الجديدة التي تقدر بـ 634 مليونا و401 ألف خاصة أنها ترى وجود عجز في هذه الوسائل داخل الوحدات الصحية.









جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة بيان أداء قطاع الصحة عن الفترة الماضية (2018- 2020)، الذي تم إلقاؤه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي.









ودعت اللجنة إلي الكشف عن أماكن توزيعها وما هي الفجوة بين الطلب والعرض، فضلا عن إيضاح الاحتياج الكلي من لبن الأطفال وعدد الأطفال المستفيدة وهل يتم تغطية كافة المواليد أم لا.









وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والاسره وذوي الإعاقة أن استهداف خفض عدد المواليد بمعدل 500 ألف طفل فى العام بحلول العام المقبل 2022، سيكون بمثابة إنجاز كبير إذا صح، لما له دور في الحد من الزيادة السكانية.





وطالب القصبي الحكومة بموافاة اللجنة بتقرير مفصل عن تخفيض عدد المواليد والسبل الحديثة والوسائل الجديدة لتنظيم النسل، متسائلا أين يتم توزيع تلك الوسائل وكيفية توصيلها واختيار المناطق المستهدفة وما هي أحدث هذه الوسائل؟.









وفي قطاع الكهرباء طالبت اللجنة ببيان عن الجهود الخاصة بتأمين التغذية الكهربائية للمشروع القومي لتنمية سيناء، فضلا عن المحافظات والمناطق المستفيد من تحسين جودة الخدمة الكهربائية.