وسط الطبيعة.. ياسمين رئيس تبرز جمالها بإطلالة شتوية

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورا جديدة وسط الطبيعة وقامت بنشرها مع متابعيها عبر حسابها بتطبيق التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة وبسيطة وسط الطبيعة تبرز من اناقتها بشكل كبير .





وظهرت ياسمين رئيس وهي ترتدي توب باللون الكموني بأكمام طويلة، ونسقت معه بنطلون بني، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها .









وظهرت ياسمين رئيس بتسريحة شعر انسيابية ناعمة وقامت بتركه منسدلا عبر ظهرها واكتافها، وهو ما تناسب تفاصيل إطلالتها.





ووضعت ياسمين لمسات بسيطة من المكياج، واختارت اللون الروز كأحمر شفاه، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت بإختيار نظارة شمسية باللون البني .







