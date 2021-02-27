ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

وسط الطبيعة.. ياسمين رئيس تبرز جمالها بإطلالة شتوية

السبت 27/فبراير/2021 - 06:59 م
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
Advertisements
محمد بدران
نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورا جديدة وسط الطبيعة وقامت بنشرها مع متابعيها عبر حسابها بتطبيق التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة وبسيطة وسط الطبيعة تبرز من اناقتها بشكل كبير .

وظهرت ياسمين رئيس وهي ترتدي توب باللون الكموني بأكمام طويلة، ونسقت معه بنطلون بني، وهو ما أبرز  من رقة وجمال إطلالتها .


وظهرت ياسمين رئيس  بتسريحة شعر انسيابية ناعمة وقامت بتركه منسدلا عبر ظهرها واكتافها، وهو ما تناسب تفاصيل إطلالتها.

ووضعت ياسمين لمسات بسيطة من المكياج، واختارت اللون الروز كأحمر شفاه، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت بإختيار نظارة شمسية باللون البني .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بإكسسوارات ناعمة.. لجين عمران تبرز أنوثتها في آخر ظهور لها

بالأحمر الجريء.. هاندة أرتشيل تبرز أناقتها في the voice.. شاهد

بإطلالة شتوية.. هاندة أرتشيل تبرز جمالها في آخر ظهور لها

وسط الطبيعة.. هاندة أرتشيل تبرز جمالها بإطلالة شتوية

بإطلالة عفوية.. سلمى رشيد تشارك متابعيها صورة مع طفلها

بصور رومانسية مع زوجها.. نسليهان أتاغول بإطلالة ساحرة على إنستجرام

ترشيحاتنا

تحرك عاجل من البرلمان بشأن شكاوى الطلاب من سقوط سيستم امتحان «أولى ثانوي»

فيفى عبدة تتسبب فى غضب جمهورها بعد أحدث ظهور لها

رغدة تكشف لـ صدى البلد كواليس مشاركتها للزعيم في بودي جارد

تجديد حبس سائق المركب الغارق بالإسكندرية 15 يومًا

حكم قراءة القرآن وإهداء أجرها للمتوفى .. بـ7 كلمات يصل له الثواب

نجل الشيخ محمد حسان عن وفاة والده: شائعات لا أساس لها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة "موديل" إعلان عمرو دياب الروسية .. صور

زوجة رجل مهم .. 10 معلومات عن الإعلامية أميمة تمام مذيعة الروج

احذرها بشدة.. تناول السناكس يوميا يهدد حياتك