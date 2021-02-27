لو هتركب أوبر في السعودية.. إليك هذه التعليمات

تسعى معظم الدول الان الى التعايش بشكل امن مع انتشار الوباء العالمي فيروس كورونا من خلال وضع بعض القيود لسلامة مواطنيها حتى تعود الحياة الى طبيعتها .

وبالفعل فرضت هيئة النقل السعودية ، بعض التعليمات الخاصة التي تخص سيارات الأجرة و التوصيل عبر تطبيقات الهواتف الذكية ، ومن بين هذه الشركات شركة اوبر .

وأوضحت شركة اوبر في بيان لها بعض فرض هذه التعليمات ، على ضرورة الالتزام بها وعدم استخدام الخدمة بدون تنفيذها ، ومن بين هذه التعليمات .

- وجوب لبس الكمامات لكل الركاب ومن يرفض يحق للسائق الغاء رحلته

- ركوب الركاب في الخلف و منعهم من الجلوس بجانب السائق

- السائقون لن يقوموا بمساعدة الركاب في حمل اغراضهم

- فتح النوافذ لتهوية المركبة

- غسل وتعقيم اليدين قبل ركوب المركبة







و قال محمد بكر قزاز، مدير عام أوبر في المملكة العربية السعودية: "نحن فخورون بإطلاق خدمة Uber Medics في المملكة، وأن نقوم بدورنا بدعم الأطقم الطبية الذين يعملون جاهدين والذين لديهم دورًا رئيسيًا في حمايتنا من هذه الجائحة.

وأضاف قزاز في بيان خاص بالشركة :" نحن ملتزمون بالقيام بدورنا للمساعدة في الحدّ من انتشار الفيروس في المدن التي نعمل ضمنها، ودعم مجتمعاتنا في هذه الظروف الاستثنائية. ومن خلال الاستفادة من خبراتنا العالمية محليًا، سنستمر ببذل قصارى جهدنا لمساعدة العاملين في الأطقم الطبية في الحصول على وسيلة تنقل موثوقة وبأسعار معقولة بكبسة زر" .