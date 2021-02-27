بحجم لندن الكبرى.. جبل جليدي ضخم ينفصل عن القارة القطبية الجنوبية

ظهر جبل جليدي بحجم لندن الكبرى من الجرف الجليدي في القطب الجنوبي بعد سنوات من تشكل الشقوق الأولى، الأمر الذ أرجعه العلماء إلى تغير المناخ.

ووفقا لتقرير نشره موقع "DW"، ذكرت هيئة المسح البريطانية في أنتاركتيكا، أمس الجمعة، أن جبلًا جليديًا عملاقًا، أكبر من حجم معظم المدن الأوروبية، انفصل عن القارة القطبية الجنوبية، بالقرب من محطة أبحاث بريطانية.





انطلق الجبل الجليدي الذي تبلغ مساحته 1270 كيلومترًا مربعًا (490 ميلًا مربعًا) من الجرف الجليدي برانت الذي يبلغ سمكه 150 مترًا في عملية تسمى "ولادة".





كان العلماء يتوقعون أن تتكسر كتلة ضخمة من الجليد منذ ما يقرب من عقد بعد تشكل أول "شقوق واسعة" على الجرف.





وقالت البروفيسورة دام جين فرانسيس، مديرة المسح البريطاني في أنتاركتيكا، "لقد تم إعداد فرقنا في BAS لولادة جبل جليدي من Brunt Ice Shelf".





وأضافت باس في بيان، أن الأحداث التي أدت إلى الانقسام الكبير بدأت تتسارع في نوفمبر من العام الماضي.



