بحجم لندن الكبرى.. جبل جليدي ضخم ينفصل عن القارة القطبية الجنوبية

ظهر جبل جليدي بحجم لندن الكبرى من الجرف الجليدي في القطب الجنوبي بعد سنوات من تشكل الشقوق الأولى، الأمر الذ أرجعه العلماء إلى تغير المناخ.
ووفقا لتقرير نشره موقع "DW"، ذكرت هيئة المسح البريطانية في أنتاركتيكا، أمس الجمعة، أن جبلًا جليديًا عملاقًا، أكبر من حجم معظم المدن الأوروبية، انفصل عن القارة القطبية الجنوبية، بالقرب من محطة أبحاث بريطانية.
انطلق الجبل الجليدي الذي تبلغ مساحته 1270 كيلومترًا مربعًا (490 ميلًا مربعًا) من الجرف الجليدي برانت الذي يبلغ سمكه 150 مترًا في عملية تسمى "ولادة".
كان العلماء يتوقعون أن تتكسر كتلة ضخمة من الجليد منذ ما يقرب من عقد بعد تشكل أول "شقوق واسعة" على الجرف.
وقالت البروفيسورة دام جين فرانسيس، مديرة المسح البريطاني في أنتاركتيكا، "لقد تم إعداد فرقنا في BAS لولادة جبل جليدي من Brunt Ice Shelf".
وأضافت باس في بيان، أن الأحداث التي أدت إلى الانقسام الكبير بدأت تتسارع في نوفمبر من العام الماضي.
قاعدة البحث آمنة
تم نقل محطة الأبحاث إلى الداخل منذ أربع سنوات لأسباب تتعلق بالسلامة، حيث قال سيمون جارود، مدير العمليات في BAS: "كان هذا قرارًا حكيمًا".
تقع محطة هالي السادس للأبحاث البريطانية، التي تراقب حالة الجرف الجليدي العائم الشاسع يوميًا، على بعد حوالي 20 كيلومترًا من المكان الذي انكسر فيه الجبل الجليدي.
كانت محطة الأبحاث غير مأهولة بالسكان عندما انقسم الجبل الجليدي أخيرًا حيث غادر فريقها المكون من 12 عضوًا في وقت سابق من هذا الشهر قبل شتاء أنتاركتيكا.
أثناء غياب الفريق، يراقب العلماء الرف الجليدي باستخدام بيانات من أدوات GPS التي يتم إرسالها مرة أخرى إلى كامبريدج، إنجلترا، لتحليلها.
ظاهرة تغير المناخ
تنفصل الجبال الجليدية بشكل طبيعي من القارة القطبية الجنوبية إلى المحيط، ولكن تم تسريع العملية بسبب تغير المناخ. ومع ذلك، قالت شركة BAS إنه "لا يوجد دليل على أن تغير المناخ قد لعب دورًا مهمًا" في هذه القضية.
على مدار الأسابيع أو الأشهر القادمة، قد يتحرك الجبل الجليدي بعيدًا، أو قد ينحرف عن الأرض ويظل قريبًا من Brunt Ice Shelf. تقع محطة هالي في الداخل من جميع الفجوات النشطة، على جزء من الجرف الجليدي الذي يظل متصلًا.