ترامب: لن نستثمر في إيران بـ 10 سنتات

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما تردد بشأن اعتزام الولايات المتحدة صرف 300 مليار دولار لإيران، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة، مطالبًا وسائل الإعلام والجمهور بالتحقق من المعلومات المتداولة.

وأوضح ترامب أن مثل هذا القرار، إذا تم اتخاذه، سيكون قرارًا استثماريًا يخص أي دولة ترغب في الاستثمار، وليس الولايات المتحدة، مشددًا على أن بلاده لا تعتزم الاستثمار في إيران.

وقال إن الأخبار التي تحدثت عن استثمار أمريكي بمئات المليارات من الدولارات في إيران تم نقلها بشكل غير دقيق، مؤكدًا أن الولايات المتحدة “لن تستثمر حتى 10 سنتات في إيران”.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه نظيره الأمريكي ترامب، أنه يكن كل التقدير والاحترام للرئيس الأمريكي، مشيرًا إلى أنه رغم جدول أعماله المزدحم، فقد حظي الوفد المصري بحفاوة استقبال كبيرة.

وأضاف الرئيس السيسي أن الإعلان المرتقب بشأن الاتفاق مع إيران حظي بترحيب واسع، مؤكدًا أن مصر تثمن الجهود المبذولة في هذا الملف، وتترقب الإعلان الرسمي عن الاتفاق وما سيصدر بشأنه من بيانات رسمية.

ولفت إلى تقدير مصر للجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي لإحلال السلام في الشرق الأوسط، مؤكدًا أهمية الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لمصر في مختلف المجالات.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاءً ثنائيا مع نظيره الأمريكي ترامب، وذلك على هامش قمة السبع المنعقدة في فرنسا.