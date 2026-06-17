قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم العالي يزور وادي العلوم والتكنولوجيا بجامعة باريس-ساكلاي لتعزيز التعاون
لقاء قمة بين الرئيس السيسي وترامب في فرنسا.. والعلاقات الثنائية وأزمات الشرق الأوسط وملف المياه على رأس المباحثات
حسم مصري وتعهد أمريكي.. الرئيس السيسي: النيل أمن قومي.. وترامب: الملف أولويتنا القصوى
الرئيس السيسي: نثمن جهود الرئيس ترامب لإنهاء النزاعات حول العالم
ترامب: سيتم قصف إيران إذا لم تلتزم بمذكرة التفاهم
ترامب: الاتفاق مع إيران جيد لمنعها من الحصول على سلاح نووي
الرئيس السيسي يلتقي ترامب في فرنسا ويشيد بمتانة العلاقات المصرية الأمريكية.. والرئيس الأمريكي: مصر تحظى باحترام العالم
قمة استراتيجية في "إيفيان".. الرئيس السيسي يبحث تعزيز الشراكة وملفات المنطقة مع نظيره الأمريكي ترامب
ترامب يشيد بمواقف الرئيس السيسي معه.. شاهد ماذا قال؟
"جمبلاط" يجتمع مع مسئولي شركات المقاولات ويواصل تفقد مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة أسيوط.. ويؤكد: سحب الأعمال من الشركات والجهات غير الملتزمة بخطط التنفيذ
خطوة انتقامية.. بن جفير يقرر تعيين أقارب قتلى إسرائيليين كمراقبي سجون على الفلسطينيين
الدولار والأونصة يغيران المعادلة.. والذهب يتحرك قرب أدنى مستوياته المحلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ترامب: لن نستثمر في إيران بـ 10 سنتات

الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي
الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي
البهى عمرو

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما تردد بشأن اعتزام الولايات المتحدة صرف 300 مليار دولار لإيران، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة، مطالبًا وسائل الإعلام والجمهور بالتحقق من المعلومات المتداولة.

وأوضح ترامب أن مثل هذا القرار، إذا تم اتخاذه، سيكون قرارًا استثماريًا يخص أي دولة ترغب في الاستثمار، وليس الولايات المتحدة، مشددًا على أن بلاده لا تعتزم الاستثمار في إيران.

وقال إن الأخبار التي تحدثت عن استثمار أمريكي بمئات المليارات من الدولارات في إيران تم نقلها بشكل غير دقيق، مؤكدًا أن الولايات المتحدة “لن تستثمر حتى 10 سنتات في إيران”.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه نظيره الأمريكي ترامب، أنه يكن كل التقدير والاحترام للرئيس الأمريكي، مشيرًا إلى أنه رغم جدول أعماله المزدحم، فقد حظي الوفد المصري بحفاوة استقبال كبيرة.

وأضاف الرئيس السيسي أن الإعلان المرتقب بشأن الاتفاق مع إيران حظي بترحيب واسع، مؤكدًا أن مصر تثمن الجهود المبذولة في هذا الملف، وتترقب الإعلان الرسمي عن الاتفاق وما سيصدر بشأنه من بيانات رسمية.

ولفت إلى تقدير مصر للجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي لإحلال السلام في الشرق الأوسط، مؤكدًا أهمية الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لمصر في مختلف المجالات.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاءً ثنائيا مع نظيره الأمريكي ترامب، وذلك على هامش قمة السبع المنعقدة في فرنسا.

ترامب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة .. ترقبوها هنا

الدولار

انخفاض حاد في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه .. اعرف سعره الآن

الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء 17-6-2026

حسام حسن

حسام حسن يبدأ التحرك قانونيا ضد رضا عبدالعال بعد هجومه على المنتخب

حمزة عبد الكريم

خبير لوائح رياضية: لا حقوق رعاية لـ «الكوم الأحمر» في صفقة حمزة عبدالكريم وفق لوائح «الفيفا»

محافظ الدقهلية

بنسبة نجاح 75.7%.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويهنئ الأوائل

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تحميل أولياء الأمور تكاليف تجهيزات لجان الثانوية العامة؟|توضيح رسمي الآن

ترشيحاتنا

النرويج تعتزم تمديد عمر أكبر حقولها النفطية دعمًا لإمدادات أوروبا

النرويج تعتزم تمديد عمر أكبر حقولها النفطية دعمًا لإمدادات أوروبا

سويسرا

بسبب إيران وأمريكا .. سويسرا تغلق المجال الجوي فوق منتجع بورجنستوك بشعاع 46 كم

ارشيفي

بحمولة 5 ملايين برميل .. عبور 3 ناقلات نفط إيرانية مضيق هرمز

بالصور

أطعمة غنية بالبروبيوتيك لتنظيم حركة الأمعاء وتحسين الهضم

أطعمة غنية بالبروبيوتيك لتنظيم حركة الأمعاء وتحسين الهضم
أطعمة غنية بالبروبيوتيك لتنظيم حركة الأمعاء وتحسين الهضم
أطعمة غنية بالبروبيوتيك لتنظيم حركة الأمعاء وتحسين الهضم

علامات تؤكد نقص الأكسجين في الجسم .. وأهم الإسعافات الأولية لإنقاذ الحالة

علامات تؤكد نقص الأكسجين في الجسم.. وأهم الإسعافات الأولية لإنقاذ الحالة
علامات تؤكد نقص الأكسجين في الجسم.. وأهم الإسعافات الأولية لإنقاذ الحالة
علامات تؤكد نقص الأكسجين في الجسم.. وأهم الإسعافات الأولية لإنقاذ الحالة

طريقة عمل سمك صيادية.. الوصفة الأصلية بخطوات سهلة وطعم مطاعم

طريقة عمل سمك صيادية.. الوصفة الأصلية بخطوات سهلة وطعم مطاعم
طريقة عمل سمك صيادية.. الوصفة الأصلية بخطوات سهلة وطعم مطاعم
طريقة عمل سمك صيادية.. الوصفة الأصلية بخطوات سهلة وطعم مطاعم

حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة .. خطوات بسيطة تُعيد لك الانتعاش والثقة

حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة.. خطوات بسيطة تعيد لك الانتعاش والثقة
حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة.. خطوات بسيطة تعيد لك الانتعاش والثقة
حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة.. خطوات بسيطة تعيد لك الانتعاش والثقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد