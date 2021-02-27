السيستم واقع عبارة خاطئة..طارق شوقى يعلن آلية حل أزمة الامتحانات اليوم..فيديو

قال طارق شوقى ، وزير التربية والتعليم ، إن شبكات تصميم شبكات الإنترنت لها رسومات و تأمين مختلف لذلك من المتوقع أن يوجد بعض الإختناقات فى الرواتر، مضيفًا أن تقسيم الطلبة إلى مجموعتين سيقلل الضغط المبدئى على شبكات الإنترنت.

أوضح طارق شوقى ، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامى"أسامة كمال" خلال برنامج " 90 دقيقة" ، أن الفايبر موجود والطلبة لديها إختياران فى الإمتحانات إما استخدام ال wi fi الخاص بالمدرسة أو الشريحة الخاص بهم ، متابعًا أن الاستثمار فى المدارس جزئين جزء خاص بالشبكات التى يكون داخلها واى فاى وخارجها فايبر ،وجزء الخوادم.

وتابع طارق شوقى، أن الإمتحانات الحالية أجريت على السحابة وليس إنترنت المدرسة، مضيفًا أنه تم رصد بعض المشاكل فى تصميم حركة المعلومات ويتم العمل على حلها تقنيا ولوجيستيًا.

أضاف طارق شوقى ، أن عبارة "السيستم واقع" لا تتناسب على ما حدث اليوم لأنها تعنى أنه تعطل على الجميع ولكن هذا لم يحدث ، مناشدًا الجميع بعدم تداول مصطلحات خاصئة تثير الآراء والبلبلة بين الطلاب.