ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

السيستم واقع عبارة خاطئة..طارق شوقى يعلن آلية حل أزمة الامتحانات اليوم..فيديو

السبت 27/فبراير/2021 - 09:34 م
طارق شوقى
طارق شوقى
Advertisements
داليا أحمد

قال طارق شوقى ، وزير التربية والتعليم ، إن شبكات تصميم شبكات الإنترنت لها رسومات و تأمين مختلف لذلك من المتوقع أن يوجد بعض الإختناقات فى الرواتر، مضيفًا أن تقسيم الطلبة إلى مجموعتين سيقلل الضغط المبدئى على شبكات الإنترنت.

 

أوضح طارق شوقى ، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامى"أسامة كمال" خلال برنامج " 90 دقيقة" ، أن الفايبر موجود والطلبة لديها إختياران فى الإمتحانات إما استخدام ال wi fi الخاص بالمدرسة أو الشريحة الخاص بهم ، متابعًا أن الاستثمار فى المدارس جزئين جزء خاص بالشبكات التى يكون داخلها واى فاى وخارجها فايبر ،وجزء الخوادم.

وتابع طارق شوقى، أن الإمتحانات الحالية أجريت على السحابة وليس إنترنت المدرسة، مضيفًا أنه تم رصد بعض المشاكل فى تصميم حركة المعلومات ويتم العمل على حلها تقنيا ولوجيستيًا.

أضاف طارق شوقى ، أن عبارة "السيستم واقع" لا تتناسب على ما حدث اليوم لأنها تعنى أنه تعطل على الجميع ولكن هذا لم يحدث ، مناشدًا الجميع بعدم تداول مصطلحات خاصئة تثير الآراء والبلبلة بين الطلاب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سرعة إنترنت خارقة.. تسريبات تكشف حصول هواتف iPhone 13 على ميزة جديدة

بحيل سهلة.. كيف تتغلب على مشكلة ضعف الإنترنت

بخطوات بسيطة.. كيف تحافظ على باقة الإنترنت من فيسبوك .. صور

برلماني لوزير الاتصالات: متي تنتهي عبارة "السيستم واقع"؟

5 أشياء فى منزلك تعيق اتصالك بشبكة الواى فاى

قبل الامتحانات.. 3 مشكلات تؤثر على شبكة الواي فاي وكيفية حلها

ترشيحاتنا

خاص.. تريزيجيه يقترب من الرحيل عن أستون فيلا

بـ الستان الأحمر.. درة تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

بسبب أزمة المستحقات.. تأخر انطلاق مران الزمالك لمدة ساعة ونصف

الأزهر يرد على تشويه إعلامي لـ سيرة حسان بن ثابت شاعر الرسول

تمييز سلبي.. القضاء الإداري توقف دعوى إلغاء منع قطارات الصعيد من الوصول إلى محطة رمسيس.. تفاصيل

نقلت إلى المستشفى.. جامعة حلوان: حالة اشتباه بكورونا بين 46 ألف طالب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند.. إطلالات جريئة عرضت هالة صدقي لسهام النقد

تكريم ليلى طاهر فى صالون مديحة حمدي الثقافي .. صور

إطلالات جريئة لـ شيرين رضا تخفي سنها الحقيقي .. شاهد