عمرو السولية رجل مباراة سيراميكا كليوباترا وإنبي..تفاصيل

توج عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا بجائزة رجل مباراة فريقه أمام نظيره انبي التي أقيمت على ملعب استاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز فريقه بهدفين دون رد أحرز منهما اللاعب الهدف الأول.



وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبو حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"عمرو السولية رجل مباراة سيراميكا كليوباترا وإنبي في الدورى".



حقق سيراميكا كليوباترا فوزاً مستحقاً على حساب إنبي بهدفين دون رد ،فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب إستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأفتتح سيراميكا كليوباترا التهديف في الدقيقة 53، بعدما أرتدت الكرة من دفاع إنبي على حدود منطقة الجزاء لتصل إلى عمرو السولية الذي سدد كرة قوية رائعة سكنت الشباك.

وأضاف سيراميكا كليوباترا الهدف الثاني فى الدقيقة 62، بعد كرة طولية لصالح سيراميكا لتصل إلى مروان عثمان داخل منطقة الجزاء لينفرد بالمرمى ويمرر الكرة إلى إسلام عيسى ليضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة يقفز سيراميكا كليوباترا إلى المركز السابع برصيد 4 نقاط، وتراجع فريق إنبي إلى المركز الثامن برصيد 4 نقاط.