حافلات لنقل جماهير الزمالك إلى الإسماعيلية لمباراة مودرن سبورت

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، توفير حافلات لنقل جماهير الفريق لمدينة الإسماعيلية غداً الخميس، لمساندة الفريق الأول لكرة القدم خلال مباراة مودرن سبورت في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تتحرك الحافلات في تمام الثالثة عصرًا من أمام بوابة 5 بمقر نادي الزمالك، على أن تعود إلى القاهرة عقب انتهاء اللقاء مباشرة.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره مودرن سبورت فى تمام التاسعة مساء غد الخميس على إستاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.