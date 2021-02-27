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هل يتم تخفيض قيمة ضريبة التصرفات العقارية.. زعيم الأغلبية يجيب .. فيديو

السبت 27/فبراير/2021 - 09:38 م
اشرف رشاد
اشرف رشاد
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هاني حسين
قال النائب أشرف رشاد زعيم الاغلبية البرلمانية في مجلس النواب، تعليقا على قانون الشهر العقاري، إن الحديث عن تخفيض قيمة ضريبة التصرفات العقارية يحتاج إلى عقد جلسات مع وزارة المالية في هذا الأمر.

وأضاف أشرف رشاد في  حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "كل شيء وارد  بخصوص تعديلات قانون الشهر العقاري".

واكمل اشرف رشاد: "ردود أفعال المواطن بشأن قانون الشهر العقاري تباينت بين سوء فهم وشكوى من صعوبة إجراءات تسجيل العقارات".

وتابع أشرف رشاد: "فلسفة  قانون الشهر العقاري تعمل على توفير قاعدة بيانات للعقارات في مصر والحفاظ على ممتلكات الشعب المصري".

ولفت اشرف رشاد: "ضريبة التصرفات العقارية لا تسري على القرى والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفي المقترح طرحنا ان يتم دفع ضريبة التصرفات العقارية على أقساط على المواطن ولا يتم دفعها مرة واحدة".
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