ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

تعرض لتعب مفاجئ.. جراحة عاجلة لطالب بمدينة الأزهر الجامعية

السبت 27/فبراير/2021 - 09:59 م
صدى البلد
Advertisements
محمد شحتة
أجرى الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر، لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية صباح اليوم شملت كليات: الهندسة الزراعية، واللغات والترجمة، والتربية، والدعوة؛ بهدف الاطمئنان على سير لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بتلك الكليات، والوقوف على مستوى تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة في سبيل مواجهة جائحة فيروس كورونا.
    
وخلال الجولة اطمأن نائب رئيس الجامعة على وجود قيادات الكليات وسط اللجان، إضافة إلى وجود أستاذ المادة التي يؤدي الطلاب الامتحان فيها،  
وحرص الشربيني على  الاطمئنان على مستوى الأسئلة ومدى مناسبتها للمنهج المقرر.
   
وخلال الجولة تلاحظ وجود طالب تظهر عليه آثار التعب، وعلى الفور استدعي الطبيب النوبتجي، وبتوقيع الكشف الطبي الظاهري عليه تبين أن الطالب في حاجة لإجراء جراحة عاجلة، وعلي الفور حول الطالب لمستشفى الطلبة الجامعي، وأجريت الجراحة المطلوبة له، والاطمئنان عليه، 

وفي ضوء التقارير الطبية، تم وضع الطالب تحت الملاحظة والمتابعة لمدة 24 ساعة، ثم بعد ذلك سيقوم الطبيب المعالج بإعطاء تقرير طبي بمدى استقرار حالة الطالب.
    
وعقب انتهاء جولة متابعة سير لجان الامتحان قام نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، يرافقه اللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بجامعة الأزهر، والأستاذ أسامة توفيق، مدير عام المدن الجامعية، بالتوجه إلى المطعم المركزي بالمدينة الجامعية للطلاب. 

وقام نائب رئيس الجامعة بتناول الغداء وسط  الطلاب وخلال تناول الغداء تناول نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أطراف الحديث مع الطلاب، الذين عبروا عن سعادتهم بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
   
وتفقد مبنى الإدارة الطبية بالمدينة الجامعية، وقام بالاطمئنان على الوجود الطبي على مدار الساعة، و اطمأن على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
   
ووعد نائب رئيس الجامعة الطلاب بأنه سوف يكون دائمَ التواصل معهم؛ للاطمئنان عليهم في أي وقت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب يتفقد امتحانات الفرقة السادسة بكليات الطب

رئيس جامعة الأزهر يطالب بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة في المدن الجامعية

الأزهر: لجنة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالسكن الجامعي

استعدادات جامعة الأزهر لامتحانات الفصل الأول.. تعرف عليها

كراسي ملونة ومنع الشبشب والشعر المنكوش.. أبرز استعدادات الأزهر للامتحانات.. صور

أخبار الأزهر في أسبوع.. طالبة تسقط من أعلى وتصاب بكسور وانتهاء استعدادات الامتحانات

ترشيحاتنا

خاص.. تريزيجيه يقترب من الرحيل عن أستون فيلا

ملامح قائمة منتخب مصر استعدادا لمواجهة كينيا وجزر القمر

التربية والتعليم تعلق على أزمة الطلاب اليوم

بعد شكاوى السيستم .. التعليم تحسم مصير طلاب أولى ثانوي المتعثرين في آداء الامتحان إلكترونيا

صراع الأهلي والزمالك.. صدى البلد يرصد أسباب ابتعاد الأحمر عن صفقة رزاق سيسيه وموقف اللاعب من الاتحاد

غفوة فـ أزمة فـ عقاب.. التفاصيل الكاملة لواقعة "مذيعة الروج" في نشرة التاسعة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند.. إطلالات جريئة عرضت هالة صدقي لسهام النقد

تكريم ليلى طاهر فى صالون مديحة حمدي الثقافي .. صور

إطلالات جريئة لـ شيرين رضا تخفي سنها الحقيقي .. شاهد