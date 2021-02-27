تعرض لتعب مفاجئ.. جراحة عاجلة لطالب بمدينة الأزهر الجامعية

أجرى الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر، لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية صباح اليوم شملت كليات: الهندسة الزراعية، واللغات والترجمة، والتربية، والدعوة؛ بهدف الاطمئنان على سير لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بتلك الكليات، والوقوف على مستوى تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة في سبيل مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وخلال الجولة اطمأن نائب رئيس الجامعة على وجود قيادات الكليات وسط اللجان، إضافة إلى وجود أستاذ المادة التي يؤدي الطلاب الامتحان فيها،

وحرص الشربيني على الاطمئنان على مستوى الأسئلة ومدى مناسبتها للمنهج المقرر.

وخلال الجولة تلاحظ وجود طالب تظهر عليه آثار التعب، وعلى الفور استدعي الطبيب النوبتجي، وبتوقيع الكشف الطبي الظاهري عليه تبين أن الطالب في حاجة لإجراء جراحة عاجلة، وعلي الفور حول الطالب لمستشفى الطلبة الجامعي، وأجريت الجراحة المطلوبة له، والاطمئنان عليه،





وفي ضوء التقارير الطبية، تم وضع الطالب تحت الملاحظة والمتابعة لمدة 24 ساعة، ثم بعد ذلك سيقوم الطبيب المعالج بإعطاء تقرير طبي بمدى استقرار حالة الطالب.

وعقب انتهاء جولة متابعة سير لجان الامتحان قام نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، يرافقه اللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بجامعة الأزهر، والأستاذ أسامة توفيق، مدير عام المدن الجامعية، بالتوجه إلى المطعم المركزي بالمدينة الجامعية للطلاب.





وقام نائب رئيس الجامعة بتناول الغداء وسط الطلاب وخلال تناول الغداء تناول نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أطراف الحديث مع الطلاب، الذين عبروا عن سعادتهم بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وتفقد مبنى الإدارة الطبية بالمدينة الجامعية، وقام بالاطمئنان على الوجود الطبي على مدار الساعة، و اطمأن على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.