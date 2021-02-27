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أخبار العالم

باكستان تؤيد موقف السعودية من التقرير الأمريكي حول مقتل خاشقجي

السبت 27/فبراير/2021 - 11:20 م
باكستان تؤيد موقف
باكستان تؤيد موقف السعودية من التقرير الأمريكي حول خاشقجي
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قسم الخارجي
أعلنت باكستان عن تأييدها لبيان المملكة العربية السعودية، حول تقرير الاستخبارات الأمريكية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، معربة عن تقديرها لجهود الرياض في التحقيق بالقضية.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، إن تقدر الجهود التي قامت بها السعودية لتقديم الجناة للعدالة، داعية إلى ضرورة احترام السيادة الوطنية للدول.

وأشار البيان إلى أن باكستان لاحظت نشر الإدارة الأمريكية تقريرا استخباراتيا يتضمن تقييمها بشأن مقتل خاشقجي.

وتابع البيان: "لاحظت باكستان أيضا صف الحكومة السعودية لمقتل خاشقجي بأنه جريمة بغيظة وانتهاك صارخ لقوانين المملكة وقيمها"، موضحا أن السعودية أكدت كذلك على أنها إتخذت جميع الإجراءات الممكنة في إطار نظامها القانوني لضمان أن الأفراد المسؤولين قد تم التحقيق معهم وإدانتهم من أجل تحقيق العدالة.

كما أعربت باكستان عن تقدريها لجهود السعودية بشأن هذه القضية، مؤكدة تضامنها مع المملكة، مشددة على أهمية الالتزام بسيادة القانون، واحترام السيادة الوطنية، وحماية وتعزيز حقوق الإنسان من قبل جميع الدول وفقا لأطرها الدستورية و الإلتزامات الدولية.

كانت الخارجية السعودية أصدرت بيانا شديد اللهجة، رفضت خلاله التقرير الصادر عن الاستخبارات الأمريكية، بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والذي إشار بلا أي دليل إلى موافقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على خطف خاشقجي عام 2018.
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