التموين تكشف حقيقة وجود أزمة في الأرز بالأسواق

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة التموين، إن مصر بها مساحات زراعية كبيرة وتزرع بأساليب حديثة لنصل إلى مساحة مزروعة توفر وفرة .









وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة المذاع على الفضائية الأولى ويقدمه الإعلامي يوسف، أنه خلال فترة كورونا كانت مصر هي الدولة الوحيدة التي كانت تصدر الي الخارج، لافتا إلى أنه لا توجد أزمات في توافر الأرز بالأسواق.





وكشف الدكتور على مصيلحى وزير التموين، أن احتياطي الزيوت يكفي 3.7 شهر ولن يرفع من السعر على البطاقات التموينية، كما أن احتياطي الأرز يكفي لمدة عام كامل واحتياطي السكر فقد اقتربنا من الاكتفاء الذاتي.









كشف الدكتور على مصيلحى وزير التموين، أن احتياطي الزيوت يكفي ٣.٧ شهر ولن يرفع من السعر على البطاقات التموينية، كما أن احتياطي الأرز يكفي لمدة عام كامل واحتياطي السكر فقد اقتربنا من الاكتفاء الذاتي.



