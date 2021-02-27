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التموين تكشف حقيقة وجود أزمة في الأرز بالأسواق

السبت 27/فبراير/2021 - 11:56 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة التموين، إن مصر بها مساحات زراعية كبيرة وتزرع بأساليب حديثة لنصل إلى مساحة مزروعة توفر وفرة .


وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة المذاع على الفضائية الأولى ويقدمه الإعلامي يوسف، أنه خلال فترة كورونا كانت مصر هي الدولة الوحيدة التي كانت تصدر الي الخارج، لافتا إلى أنه لا توجد أزمات في توافر الأرز بالأسواق.

وكشف الدكتور على مصيلحى وزير التموين، أن احتياطي الزيوت يكفي 3.7 شهر ولن يرفع من السعر على البطاقات التموينية، كما أن احتياطي الأرز يكفي لمدة عام كامل واحتياطي السكر فقد اقتربنا من الاكتفاء الذاتي.


كشف الدكتور على مصيلحى وزير التموين، أن احتياطي الزيوت يكفي ٣.٧ شهر ولن يرفع من السعر على البطاقات التموينية، كما أن احتياطي الأرز يكفي لمدة عام كامل واحتياطي السكر فقد اقتربنا من الاكتفاء الذاتي.

وأضاف  أنه تم قبول كافة طلبات ضم الزوجة المحرومة من التموين إلى بطاقة الزوجة، وأن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا في معارض وشوادر «أهلا رمضان» بكافة المحافظات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى الاستعانة بأفرع من «جمعيتي» المزودة بثلاجات حفظ اللحوم، فضلا عن كافة منافذ السلاسل التجارية، بمعدل تخفيض 15% إلى 20%، فسيتم إبرام اتفاق مع بعض السلاسل التجارية لتوفير السلع الأساسية واختيار سعر موحد بأقل سعر.
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