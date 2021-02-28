أول تسريب لـ صور ابن رئيس وزراء بريطانيا الرضيع .. شاهد

تم التقاط العديد من الصور لابن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في أول ظهور غير رسمي له، بعد إتمام الشهر التاسع من عمره.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ورث ويلفريد, ابن بوريس جونسون, الشعر الأشقر عن والده، وظهر ذلك في صورة التقطت يوم الخميس، بينما كان يسير في عربة مع والدته، كاري سيموندس، وهي تدفعه.
في حين أن الزوجين لم يشاركا أي صور لابنهما - الذي ولد في 29 أبريل 2020 في ذروة أزمة كوفيد الأولى في المملكة المتحدة، مع الجمهور ، فمن الواضح أنه ورث شعر والده الأشقر الكثيف.
وقال مصفف شعر المشاهير جيمس جونسون: "يبدو أن ابن بوريس قد ورث شعره أنا أيضا أحب اللون.. وبخلاف الموجة الطبيعية الجميلة التي يحملها شعره ، يقضي الناس أيضًا ساعات ويدفعون ثروة في الصالون؛ في محاولة لتحول شعرهم لهذا اللون الأشقر.. الفتى المحظوظ!".
وتأتي الصورة بعد أيام فقط من كشف بوريس جونسون عن قصة شعر صممتها له خطيبته كاري سيموندس، التي بدت وكأنها قد قصت شعره بعناية بعد ادعاءات سابقة غير لطيفة بأنها استخدمت مسطرة ومقص لتقليم طرفه الجامح.
وتم تصفيف شعر بوريس جونسون على جانب واحد، عندما غادر داونينج ستريت، ولكن هذا المظهر لم يدم؛ حيث أفسد شعره مرة أخرى بحلول الوقت الذي ظهر فيه في مجلس العموم بعد حوالي 10 دقائق.