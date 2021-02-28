أول تسريب لـ صور ابن رئيس وزراء بريطانيا الرضيع .. شاهد

تم التقاط العديد من الصور لابن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في أول ظهور غير رسمي له، بعد إتمام الشهر التاسع من عمره.





ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ورث ويلفريد, ابن بوريس جونسون, الشعر الأشقر عن والده، وظهر ذلك في صورة التقطت يوم الخميس، بينما كان يسير في عربة مع والدته، كاري سيموندس، وهي تدفعه.