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جمال ياقوت: 3 فوائد للتسجيل في الشهر العقاري

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:01 ص
جمال ياقوت
جمال ياقوت
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داليا أحمد

قال جمال ياقوت رئيس  قطاع  الشهر العقاري، إن القانون المنظم لعملية تسجيل  لمنظومة العقارية في مصر هو القانون رقم 114 لسنة 1946، مؤكدًا أن عملية التسجيل حق أصيل منوط بالشهر العقاري سواء في التسجيل أو نقل الملكية.


وتابع جمال ياقوت في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" حول جدل المادة 35  من مشروع قانون الشهر العقاري المستحدثة: "التسجيل هو تعريف عملية نقل الملكية".

 

 وأوضح جمال ياقوت، أن التسجيل ينطلي على نوعين أولهما الرضائي وهو أبسط الأنواع، حيث يكون المالك في هذه الحالة أمام عقد مسجل وفي حالة رغبة المشتري  الشراء  يتوجها سويًا للشهر العقاري أو  عبر منحه  توكيل".


وأشار جمال ياقوت، إلى أن هناك نوعيات من العقود المسجلة مرت بمراحل كثيرة وحلقات من العقود العرفية قبل أن يتم تسجيلها وفي هذه الحالة فإن مشروع قانون "السجل العيني الحضري" المطروح أمام النواب سيحل مشكلة الحلقات العرفية ".


وأكد جمال ياقوت، أن عملية التسجيل لها ثلاث فوائد مهمة أولها ارتفاع قيمة العقارات المسجلة، حيث إن قيمة العقارات ترتفع  بالتسجيل، وثانيها سهولة  تداول الوحدة العقارية المسجلة سواء  عقار أو أراضي  أو محل، وثالث الفوائد هي الجدوى الاجتماعية حيث أنه يقلل النزاعات بين الأفراد خاصة في قضية المواريث، حيث أن  الحدود تكون واضحة بين الأفراد سواء الملكية الوراثية أو الموجودة على المشاع ".

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