بعد مرور أول ساعة .. الصحة توضح تفاصيل التسجيل في موقع لقاح كورونا





وأشار مجاهد إلى أنه سيتم تخصيص مكتب في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لتسجيل كافة المواطنين من الفئات المستحقة لمن لا يستطيع التسجيل على الموقع، للحصول على لقاح فيروس كورونا.





ولفت مجاهد إلى أن الموقع سيتيح غدًا للمواطنين من الفئات المستحقة تسجيل بياناتهم حتى يتم إعطاء الأولوية تلقائيًا، حسب السن والأمراض المزمنة، وسيتم إطلاع المواطن على كافة المعلومات الخاصة باللقاح مثل الاختبارات الخاصة باللقاح ونتائجه، كما يمكن للمواطن الاطلاع على معلومات أكثر تفصيلًا مثل الفئات الأكثر عرضة للإصابة والوثيقة الخاصة بالموافقة المستنيرة لتلقي اللقاح.

وفي نفس السياق أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعي والسكاني، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت خلال الاجتماع بالبدء في تسجيل الفئات المستحقة من مرضى الأورام والفشل الكلوي، والمواطنين الذين خضعوا لعمليات (قلب مفتوح أو قساطر مخية أو طرفية)، بالإضافة إلى عمليات ذرع الكلى والكبد، وفقًا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار وضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة والخاضعين للتأمين الصحي، حيث سيتم إرسال رسائل نصية لتلك الفئات، والتواصل معهم لتسجيل من يرغب منهم ضمن منظومة تلقي اللقاح للتسهيل عليهم في الحصول على اللقاحات.