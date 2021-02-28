وزير التعليم عن امتحانات الثانوية: مشكلة السيستم لن تتكرر.. وهذه رسالتي لأولياء الأمور

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خلال تصريحات تلفزيونية، عن أزمة امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي، كما وجه العديد من الرسائل للطلاب وأولياء الامور والمخربين..حيث:
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السيستم واقع عبارة خاطئة..طارق شوقى يعلن آلية حل أزمة الامتحانات اليوم..فيديو
من غدٍ.. التعليم تعلن تقسيم دخول طلاب أولى وثانية ثانوي على منصة الامتحانات