وزير التعليم عن امتحانات الثانوية: مشكلة السيستم لن تتكرر.. وهذه رسالتي لأولياء الأمور

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن قرابة ٩٠٪؜ من الطلاب نجحوا في أداء الامتحان اليوم، مشيرا إلى أن هذه النسبة توازي أكثر من النصف مليون طالب وطالبة.



