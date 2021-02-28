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وزير التعليم عن امتحانات الثانوية: مشكلة السيستم لن تتكرر.. وهذه رسالتي لأولياء الأمور

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:00 ص
طارق شوقي، وزير التربية
طارق شوقي، وزير التربية والتعليم
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إسراء صبري
كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خلال تصريحات تلفزيونية، عن أزمة امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي، كما وجه العديد من الرسائل للطلاب وأولياء الامور والمخربين..حيث: 

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التربية والتعليم تعلق على أزمة الطلاب اليوم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن قرابة ٩٠٪؜ من الطلاب نجحوا في أداء الامتحان اليوم، مشيرا إلى أن هذه النسبة توازي أكثر من النصف مليون طالب وطالبة.

واشار إلى أن اللجوء إلى الغش يعني أنه يستحق لضعف الجانب العلمي، مشيرًا إلى أن الغش لا يلام عليه الوزارة، حيث إن تكافئ الفرص لا يكون في امتحان اولى وتانية ثانوي لا نفكر فيه فقط هو للتجربة، الهدف ليس الدرجات فقط هو التجريب، متابعًا: "الغش لا يعني أنك انتصرت الامتحان نجاح ورسوب فقط".

وتابع طارق شوقى ، أنهتم التنسيق مع وزارة الإتصالات بتقسيم المحافظات على مجموعتين الأولى الساعة 9 والثانية بعدها بساعة وبالتالى تم تقسيم الحمل على اثنين للقضاء على مشاكل الضغط على الإنترنت ، موضحًا أن أى طالب حضر المدرسة وواجهته مشكلة فى الانترنت يعتبر ناجحًا لأنها ليست مشكلته.

واسترسل: "اللي هيغش هو اللي خسران.. مفيش فرق بين اللي غش أو لأ؛ لأن الامتحانات ما هي إلا تقييم نجاح ورسوب فقط".

وتابع طارق شوقي:"  حوالي 70 ألف طالب لم يتمكنوا من أداء امتحان اليوم وأي طالب تعرض لمشكلة فنية نجح في امتحان اليوم ".

وأضاف: الوزارة قامت بتقسيم المحافظات بداية من غد، وذلك على أن تبدأ نصف المحافظات امتحانها الساعة التاسعة صباحا والنصف الآخر يبدأ في تمام الساعة العاشرة، لتقليل الحمل على الشبكة، منوها بأن هناك البعض يحاول ربط ما حدث اليوم بالثانوية العامة.
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