طارق شوقي: كل من حضر امتحان اليوم «ناجح».. والتعطل لن يتكرر غدًا.. فيديو

قال طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن 550 ألف طالب أدّوا امتحان اللغة العربية اليوم، و570 ألفا أدّوا امتحان الأحياء، متابعًا أن نسبة الطلاب الذين لم يخوضوا الامتحانات لأسباب فنية بحتة أقل من 10%، وهى نسبة غير مُرضية.

وأوضح طارق شوقى ، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامى"أسامة كمال" خلال برنامج " 90 دقيقة"، أن الإمتحانات تحتوى على جزأين جزء فنى أكاديمى بطبيعة الأسئلة وجزء شبكات خاص بالاتصالات، مضيفًًا أن الامتحانات لم تتم فى المدارس على الأرض إلكترونياً من يناير 2020 بسبب جائحة كورونا ولكنها كانت فى المنازل.





وتابع طارق شوقى ، أنهتم التنسيق مع وزارة الإتصالات بتقسيم المحافظات على مجموعتين الأولى الساعة 9 والثانية بعدها بساعة وبالتالى تم تقسيم الحمل على اثنين للقضاء على مشاكل الضغط على الإنترنت ، موضحًا أن أى طالب حضر المدرسة وواجهته مشكلة فى الانترنت يعتبر ناجحًا لأنها ليست مشكلته.

أضاف طارق شوقى، أن غدًا لن يكون هناك أى مشاكل أو تعطل وتم التأمين على كل الشبكات والراوتر لتجنب حدوث أى أزمات مجددًا.