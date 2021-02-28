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أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 1538 شابًا واستخراج 1246 رخصة مزاولة الحرفة وشهادة مستوى مهارة بالغربية

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:02 ص
وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة
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هيثم سعد الدين

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الغربية بتعيين 1538 شابًا، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 44 من ذوي القدرات الخاصة، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"،  من المسجلين  بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا  4022 شابًا ، كما تم توفير 325  فرصة عمل .


وقال الوزير إن المديرية قامت باستخراج 1246  ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين ، كما قامت بتخريج  25 متدربا في مجال التدرج المهني، وإلحاقهم بمنشآت القطاع الخاص .


وأوضح فتحي دسوقي مدير المديرية - من خلال تقريره للوزير عن انجازات المديرية خلال يناير الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 990 منشآت ( دوري - حملات) ، وإعادة التفتيش على 597 منشأة أخري ، وأسفر عن تحرير 209 محضرًا ، وتلقي 4 شكاوى من خلال بوابة الشكاوي الإلكترونية ، تم بحث شكوتين منها ، وتبقى أثنين ما زالت تحت البحث ، فضلًا عن بحث 9 شكاوى أخري قدمت ورقيًا.


وأشار مدير المديرية إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا، قامت المديرية بصرف 4 منح مولود بمبلغ 8000 جنيه ، ورعاية صحية  لـ 7 عمال بمبلغ 1400 جنيه ، فضلًا عن صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 1889 عاملًا من المسجلين بالوحدة بإجمالى 944 ألفًا و500 جنيه .


أما فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 411 منشأة وإعادة التفتيش على 568 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 152 محضرًا للسلامة والصحة المهنية ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 331 منشأة لإزالة المخالفات ، وبحث 75 شكوى في نفس المجال ، كما تم التفتيش على 547 منشأة أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا ( كوفيد - 19) .



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