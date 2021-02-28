ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الري تعلن الانتهاء من تأهيل 1090 كيلو متر ترع بالمحافظات

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:41 ص
صدى البلد
Advertisements
أمل مجدى
تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى تقريرًا حول الموقف الحالى للمشروع القومى لتأهيل الترع ، ومشروع التحول من نظم الرى بالغمر لنظم الري الحديث.

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 1090 كيلومتر تقريبًا بمختلف محافظات الجمهورية ، وأنه جار العمل فى تنفيذ 4185 كيلومتر أخرى ، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الى 1548 كيلومتر تمهيدًا لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 6823 كيلومتر حتى تاريخه، من أصل 7000 كيلومتر من المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022.

ويُعد هذا المشروع القومى العملاق أحد أهم مكونات المشروع القومى لتطوير الريف المصري تحت رعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، والذى يستهدف تغيير شكل الريف المصرى بشكل جذرى ، والارتقاء بحياة عشرات الملايين من المصريين.

وكانت وزارة الموارد المائية والرى أطلقت المشروع القومى لتأهيل الترع والجارى تنفيذه بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 18 مليار جنيه ، بهدف تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة ، وحث المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.

وعلى صعيد آخر .. تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والرى مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه ، كأحد أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية.

جدير بالذكر أن إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث بلغ ٢١٣ ألف فدان تقريبًا ، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى 55 ألف فدان، الأمر الذي يعكس تزايد الوعي بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم ، ومردودها الإيجابى المباشر والمتمثل فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة ، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.
الري تعلن الانتهاء من تأهيل 1090 كيلو متر ترع بالمحافظات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بتهمة تبديد المياه.. إنذرات ومحاضر وغرامات فورية لمخالفي نظم الري الحديث

وزير الرى: التوسع في المشروع القومى لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقى

الرى تعلن جاهزية الترع والمصارف والمحطات للتعامل مع موسم الأمطار والسيول

غرامات المخالفين.. الرى: تطبيق ذكي لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع التحول للنظام الحديث

الرى: جهود مكثفة لتأهيل الترع وسد العجز المائى والتعامل مع موسم السيول

وزير الرى يستعرض أعمال تأهيل الترع بالقرى المشمولة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

ترشيحاتنا

لاعب كرة طردته زوجته في الشارع.. مأساة العميد في الإسكندرية.. فيديو

محلل رياضي تونسي يحسم الجدل حول حضور جماهير مباراة الزمالك والترجي

تركي آل الشيخ لـ ولي العهد السعودي: كلنا فداك

عيار 21 يسجل 765 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأحد 28-2-2021

عاصم عراجي: هجرة أطباء لبنان المستشفيات تنذر بكارثة صحية

المهندس المنسي.. مؤسس برج القاهرة ومعالم مصر البارزة مصري من أصل يهودي

Advertisements

رئيس صحة البرلمان يوجه رسالة تحذير للمواطنين بشأن فيروس كورونا

قدامك أسبوع .. خطوات نقل ملكية العداد الكهربائي قبل التسجيل العقاري

وزير التعليم: سنطبق القانون على الطلاب الغشاشين وكل من يسمح لهم بالغش

نشرة أخبار العالم | قرار أمريكي عاجل بشأن إثيوبيا.. 6 طائرات تهاجم السعودية وتحدث أضرارًا.. تحرك إسرائيل بعد تسرب المتوسط

سعر الدولار في البنوك اليوم 28-2-2021

أمطار رعدية .. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد السعودية لسكان عدة مناطق

السعودية تعلن الأضرار الناجمة عن صاروخ الحوثي الباليستي في الرياض

التهم الفيروس جسديهما.. طفلة تعثر على والديها بشكل مؤسف

أخبار الرياضة..اجتماع طارئ في الزمالك لهذا السبب .. رسالة صادمة من نجم الأهلي لـ البدري

حسام موافي: لا يوجد شخص في مصر لم يصب بـ كورونا

كيلو الفراخ بـ 20 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

التعليم: غرف عمليات لمتابعة سيستم الامتحانات الإلكترونية بالوزارة والمديريات والإدارات التعليمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المهندس المنسي.. مؤسس برج القاهرة ومعالم مصر البارزة مصري من أصل يهودي

ألواح الموت.. أخطر مغامرة تزلج وسط الثليج على جبل نصف القبة | فيديو وصور

محاكمة طبيب بسبب مكالمة فيديو مع القاضي من داخل غرفة العمليات