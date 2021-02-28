عايز اروح الترم التاني يا عمو.. شاهد | طلب غريب من طالب لوزير التعليم خلال الامتحان

أجرى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مكالمة هاتفية مع تلميذ عبر الهاتف بمحافظة بورسعيد في إحدى اللجان، للاطمئنان على أدائه للامتحان، وشدد عليه أن يلتزم بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة في الفصل لأداء الامتحان.









وقال الطالب لوزير التربية والتعليم: "عايز اروح الترم التاني يا عمو"، ورد عليه الوزير: "إن شاء الله هتنورنا في المدرسة في الترم التاني، بس خد بالك من نفسك"، وعرضت ذلك قناة "تن".









وانطلقت أمس، السبت، امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الأول الثانوى، إلكترونيًا داخل المدارس، حيث يؤدى الطلاب الامتحان فى مادتى اللغة العربية والأحياء، كما يؤدى طلاب التعليم الفنى الامتحانات، وسط إجراءات احترازية مشددة.









وتعقد الامتحانات مجمعة متعددة التخصصات فى المواد الأساسية خلال الفترة من الأحد 28 فبراير وحتى الأحد 7 مارس للمرحلة الابتدائية والإعدادية، وللصفين الأول والثانى الثانوى العام فى الفترة من 27 فبراير وحتى 11 مارس.



