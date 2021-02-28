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برلمان

أسماء سعد الجمال تؤدى اليمين الدستورية نائبا بمجلس النواب خلفا لوالدها

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:39 ص
النائب الراحل سعد
النائب الراحل سعد الجمال
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فريدة محمد و ماجدة بدوى
أدت أسماء سعد الجمال، اليمين الدستورية نائبا بمجلس النواب، خلفا لوالدها اللواء سعد الجمل، الذي وافته المنية قبل أيام.


جاء ذلك خلال الجلسة لعامة للبرلمان، حيث توجه المستشار حنفي جبالي، بالتهنئة للنائبة، متمنيا له كل التوفيق والنجاح.


وجاء تصعيد أسماء سعد الجمال، لأنها كانت بديل النائب الراحل والدها اللواء سعد الجمال في القائمة الوطنية من أجل مصر.


وتم تصعيد النائبة عملا بنص المادة 25 من قانون مجلس النواب: والتي نصت على أنه: "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي ، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.


وفي جميع الأحوال، يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".
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