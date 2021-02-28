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محافظات

لعب وبلالين.. انطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال بالإسماعيلية

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:44 ص
حملة التطعيم ضد شلل
حملة التطعيم ضد شلل الأطفال
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انجي هيبة
شهد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، رافقه الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال من مركز طب الأسرة بحي السلام.

وحرص المسئولون علي توزيع البلالين ولعب الاطفال، علي الأطفال أثناء التطعيم، لإزالة الرهبة أو الخوف.

وانطلقت فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال  من عمر يوم حتى خمس سنوات للأطفال المصريين  وغير المصريين، اليوم الأحد، بمحافظة الإسماعيلية، ولمدة اربع ايام. 

من جهته، أعلن الدكتور على حطب وكيل صحة الإسماعيلية، في تصريحات صحفية، إنطلاق الحملة القومية  للتطعيم ضد شلل الأطفال بفرق ثابتة فى المراكز الطبية  ووحدات طب الاسرة  ومكاتب الصحة وفرق متنقلة من شقة الى شقة بداية من اليوم  ولمدة اربع أيام من الثامنة صباحا وحتى الخامسة عصرا يوميا على  مدار الأربعة أيام. 

كما أكدت الدكتورة نسرين يوسف مدير الطب الوقائى بمحافظة الإسماعيلية، أن الطعم آمن ولا يوجد له آثار جانبية. 

وتفقد محافظ الإسماعيلية مركز طب الاسرة السلام  لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، بعد تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واشاد المحافظ بالخدمات المقدمة، واثني على فريق العمل بالمركز، داعما لهم بعبارات التشجيع.
لعب وبلالين.. انطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال بالإسماعيلية
لعب وبلالين.. انطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال بالإسماعيلية
لعب وبلالين.. انطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال بالإسماعيلية
لعب وبلالين.. انطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال بالإسماعيلية
لعب وبلالين.. انطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال بالإسماعيلية
لعب وبلالين.. انطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال بالإسماعيلية
لعب وبلالين.. انطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال بالإسماعيلية
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