إصابة ربة منزل بحروق في انفجار إنبوبة بوتاجاز بـ الشرقية

أصيبت سيدة بحروق من الدرجة الثالثة، بسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل شقة سكنية بمركز القرين بمحافظة الشرقية.





تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من المستشفى القرين المركزي باصابة ربة منزل تدعى ز. إ. ع 60 سنة ومقيمة بدائرة القسم، مصابة بحروق من الدرجة الثالثة.

وبالفحص والمعاينة، تبين انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل منزلها، ما أدي إلى إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة، وعلي الفور تم نقلها إلى مستشفى القرين لتلقي الإسعافات الأولية، وتحويلها بعد ذلك لمركز حروق ههيا.





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة.