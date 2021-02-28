ضبط 11 بندقية آلية وخرطوش فى حملة أمنية بأسيوط





قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى إستهدفت مركز شرطة أسيوط.





أسفرت جهودها عن ضبط (6 بنادق آلية- 5 بنادق خرطوش- 4 طبنجة- 4 فرد خرطوش- من الطلقات مختلفة الأعيرة – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 17 متهم .





بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع، والأقراص المخدرة بقصد الإتجار.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وكذا المتاجرين فى المواد المخدرة وحائزيها.