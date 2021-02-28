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فن

بـ مكياج ناعم.. سوار النجار تستعرض جمالها من داخل السيارة |شاهد

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:08 م
سوار النجار
سوار النجار
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محمد بدران
حرصت الفنانة التونسية سوار النجار علي مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سوار النجار داخل سيارتها بإطلالة شتوية مميزة باللون الأسود، واعتمدت على المكياج الناعم الذي يبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها الأسود منسدلًا علي كتفيها بطريقة انسيابية.

ودخلت سوار النجار أول تجربة في السينما مع خلال فيلم "كلام جرايد" وكان شاركها البطولة كل من فتحي عبد الوهاب، علا غانم، ياسمين رئيس، ميرنا المهندس، لطفي لبيب، رجاء الجداوي، محمد سليمان وآخرون، والفيلم من إنتاج عام 2014، وتأليف لؤي السيد، وإخراج محمد سعيد.

وتستعد المطربة سوار النجار لطرح أغنيتين جديدتين خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من تسجيلهما ووضع اللمسات النهائية عليهما من كلمات وألحان عزيز الشافعي.


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