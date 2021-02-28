تستهدف 805 آلاف و839 طفلا.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بأسيوط

انطلقت فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة أسيوط اليوم الاحد والتي تستمر لمدة 4 أيام، وتستهدف تطعيم ما يقرب من 805 ألف و839 طفلًا على مستوى المحافظة بالكامل من عمر يوم وحتى عمر 5 سنوات .





وقال الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط إن إجمالي عدد الفرق المشاركة في تغطية الحملة 2466 فرقة منهم 2197 فرقة متحركة للمرور على المنازل طبقًا لخريطة وخط سير معد مسبقًا و269 فرقة ثابتة بالمراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والميادين العامة ومواقف التجمعات كـ (محطات السكك الحديدية - محطات الأتوبيس –الأسواق) وغيرها وذلك لتطعيم جميع الأطفال أيًا كان محل ميلادهم (مصريين ـــ غير مصريين) موجهًا بضرورة مراعاة الدقة في أعمال التطعيم والحرص على سلامة الطعوم وحفظها بطرق صحيحة وآمنة مشددًا علي الفرق المتنقلة بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والوصول للبيوت داخل القرى والنجوع والعزب لتطعيم الأطفال.





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وأكد وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن الحملة تشهد إقبالًا كبيرًا في أول يوم لها وتستهدف الوصول إلى 805 الف و 839 طفل ويتم التطعيم بإعطاء الطفل نقطتين على طرف اللسان من طعم شلل الأطفال (سابين) ويتم تسجيل جميع الأطفال الذين تم تطعيمهم والتأكد من صلاحية كل زجاجة عن طريق الراصد الموجود عليها .





لافتا أن فرقة التطعيم تتكون من ممرض ومدخل بيانات ويبدأ عمل الحملة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين لافتا إلى أن الطُعم آمن وليس له أى أثار جانبية ولا يوجد أى موانع للتطعيم مؤكدًا توفير 926 ألف و720 جرعة تطعيم كما تم مراجعة معدات سلسلة التبريد التي تستخدم في حفظ ونقل وتداول الطعوم للتأكد من كفائتها وكفايتها واستلام وتوزيع الطعوم اللازمة.





وقالت الدكتورة هالة حمدي مدير إدارة شرق أسيوط الصحية انه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال حملة التطعيم من خلال التعقيم المستمر وارتداء الكمامة للاطقم الطبية وأولياء الامور خلال توافدهم على مراكز التطعيم الثابته والمتحركة.