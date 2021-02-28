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رياضة

مجموعة الموت.. صن داونز يضرب شباب بلوزداد بخماسية في دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:08 م
صدى البلد
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محمد السعيد
فاز فريق صن داونز الجنوب أفريقي على نظيره شباب بلوزداد الجزائري بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، على الملعب الوطني بتنزانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

تعرض شباب بلوزداد لضربة موجهة في بداية المباراة بحصول شعيب قداد لاعب الفريق على بطاقة حمراء.

افتتح صن داونز التسجيل عن طريق سيمبا زواني في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة وفي الدقيقة 44، نجح أمير سعيود في إدارك التعادل لشباب بلوزداد.

بدأ صن داونز الشوط الثاني ضاعطا ونجح في تسجيل الهدف الثاني عن طريق شالوليلي في الدقيقة 48، قبل أن يعود زواني ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 55 وأضاف مابوي هدف صن داونز الرابع في الدقيقة 75، قبل أن يختتم إيراسموس أهداف اللقاء في الدقيقة 89.

وبهذا الفوز تصدر صن داونز جدول ترتيب مجموعة الموت في دوري أبطال أفريقيا برصيد 6 نقاط، ومازيمبي ثانيا بنقطتين، والهلال السوداني ثالثا بنقطة وحيدة وشباب بلوزداد رابعا بنفس الرصيد.
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