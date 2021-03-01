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مرأة

بعد آخر فستان.. إطلالات جريئة لـ جيهان خليل عرضتها للانتقاد.. شاهد

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:01 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
تصدرت الفنانة جيهان خليل؛ تريند مؤشر موقع جوجل بعد نشرها  مقطع فيديو لها من خلال حسابها الشخصي انستجرام. 

وتتميز الفنانة جيهان خليل؛ باطلالتها الأنيقة والمثيرة للجدل التى تكشف عن أنوثتها وجمالها ومواكبة العصر و الموضه من خلال مشاركتها جمهورها بصور عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستحرام .

وظهرت جيهان خليل في موقع الفيديو بفستان أحمر قصير، وشعر منسدل على الأكتاف وهي تحضر لجلسة تصوير. 

يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل، مسلسل "علامة استفهام"، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجي.
بعد آخر فستان.. إطلالات جريئة لـ جيهان خليل عرضتها للانتقاد.. شاهد
بعد آخر فستان.. إطلالات جريئة لـ جيهان خليل عرضتها للانتقاد.. شاهد
بعد آخر فستان.. إطلالات جريئة لـ جيهان خليل عرضتها للانتقاد.. شاهد
بعد آخر فستان.. إطلالات جريئة لـ جيهان خليل عرضتها للانتقاد.. شاهد
بعد آخر فستان.. إطلالات جريئة لـ جيهان خليل عرضتها للانتقاد.. شاهد
بعد آخر فستان.. إطلالات جريئة لـ جيهان خليل عرضتها للانتقاد.. شاهد
بعد آخر فستان.. إطلالات جريئة لـ جيهان خليل عرضتها للانتقاد.. شاهد
بعد آخر فستان.. إطلالات جريئة لـ جيهان خليل عرضتها للانتقاد.. شاهد
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