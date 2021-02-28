عوض تاج الدين يزف بشرى للمصريين حول لقاح كورونا.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه سيتم إبلاغ كل من سجل علي الموقع المخصص للحصول علي لقاح كورونا بموعد ومكان الحصول عليه.





وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الرئيس السيسي وجه بتسهيل عملية تناول المواطنين المسجلين للحصول علي لقاح كورونا، بتوفير أماكن حضارية ومجهزة للأفراد.





وأشار إلى أن هناك أولويات لتناول اللقاح بالنسبة للأفراد، طبقا للأعمار والأمراض المزمنة، وسوف تصنف الفئات حسب المتاح من كميات اللقاحات.





وأوضح أن هناك توجه قومي منذ ظهور الفيروس لتوفير اللقاح من كافة الجهات العالمية، وتوفير أكبر كمية من اللقاحات للدولة المصرية، معقبا: "الأيام المقبلة سوف تشهد انفراجه للقاحات في مصر".