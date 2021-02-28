وفاة يوسف شعبان .. مسيرته بـ نقابة الممثلين وقصة زواجه وطلاقه من ليلى طاهر

فاز يوسف شعبان بمقعد نقيب المهن التمثيلية في عام 1997 لاول مرة واستطاع خلال فترته تسديد جميع الديون المترتبة على النقابة وأنشأ ناديا كبيرا في القاهرة لاجتماع جميع الممثلين وعالج العديد من الفنانين الذين لم يكونوا يستطيعون دفع مصاريف علاجهم، واستمر في منصبه دورتين متتاليتين قبل أن يخسر في انتخابات 2003 أمام الفنان أشرف زكى.

وفى عام 1963 تزوج يوسف شعبان من الممثلة ليلى طاهر بعد قصة حب كبيرة، تخلل هذا الزواج الكثير من الانفصالات المتتالية والمشاكل، إلا انتهى بالطلاق.





وفى عام 1971 كانت زيجته الثانية من السيدة نادية إسماعيل شيرين ابنة أميرة مصر فوزية بنت فؤاد الأول والعقيد الدبلوماسي المصري والأمير إسماعيل شيرين، ورزق الزوجان بانتهم سيناء وبعد فترة قصيرة انتهى هذا الزواج بالطلاق.



