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أخبار العالم

أول اتصال هاتفي بين أمير قطر وولي العهد السعودي بعد اتفاق العلا

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:00 م
أمير قطر يجري اتصالا
أمير قطر يجري اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي محمد بن سلمان
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قسم الخارجي
أجرى أمير قطر تميم بن حمد، اتصالا هاتفيا اليوم الأحد بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حسبما أفاد الديوان الأميري القطري.

وقال الديوان الأميري القطري، إن الشيخ تميم بن حمد، أجرى اتصالا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان  اطمأن خلاله على صحته وعبّر عن تمنياته القلبية الخالصة له بدوام الصحة وموفور العافية وللشعب السعودي دوام التقدم والازدهار.

وذكر البيان أن أمير قطر أكد على دعم بلاده الراسخ للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا وعلى كل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة واعتبار استقرارها جزءا لا يتجزأ من استقرار دولة قطر ومنظومة مجلس التعاون الخليجي.

وأشار إلى أن الطرفان بحثا خلال الاتصال آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وأبديا حرصهما على تعزيز العمل العربي والخليجي المشترك. 

كان ولي العهد السعودي أجرى، الأسبوع الماضي، عملية جراحية لاستئصال  التهاب الزائدة الدودية، تكللت بالنجاح.

يشار إلى أن آخر محادثة معلنة بين الطرفين كانت خلال قمة العلا مطلع العام الجاري بالمملكة العربية السعودية، والتي خلصت إلى "اتفاق العلا" الذي نص على عودة العلاقات بين قطر من جانب، والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب آخر.
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