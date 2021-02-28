مع نادية لطفي وهدى سلطان.. صور خاصة من انتخاب يوسف شعبان نقيبا للممثلين

غيب الموت مساء اليوم، الفنان الكبير يوسف شعبان أحد رموز الوسط الفني بعد رحلة عطاء ممتدة قدم فيها عشرات الأدوار الخالدة.
وكان يوسف شعبان انتخب لدورتين نقيبا للمهن التمثيلية، سدد خلالها أغلب ديونها، وساهم بشكل فعال في انشاء ناد للنقابة، وكان يحظى باجماع زملائه، وحصل "صدى البلد" على صور خاصة من انتخابات النقابة أواخر التسعينيات للراحل مع الفنانة هدى سلطان، نادية لطفي، حسين فهمي، إبراهيم خان، وغيرهم.
وتعرض الفنان يوسف شعبان منذ أيام للإصابة بفيروس كورونا، وتم نقله إلى مستشفى العاصمة فى منطقة الدقى، وهو ما أكدته ابنته زينب فى أحد تصريحاتها الصحفية.
حالة الفنان يوسف شعبان لم تكن مستقرة، وكان يعاني الأمرين، بسبب الفشل الكلوي من جهة، حيث اعتاد على غسيل الكلى باستمرار، ومن جهة أخرى إصابته بفيروس كورونا، ما أدى إلى تسارع في دقات قلبه وارتفاع ضغطه.
وانتكست صحته بشكل لافت فور معرفته بأنه مصاب بالفيروس، ما زاد من قلقه، وعلى أثر ذلك تم عزله تمامًا ومنع الزيارة عنه، حتى يعود معدل الضغط ونبض القلب إلى المستوى الطبيعى وهو ما دفع الأطباء إلى وضعه على جهاز التنفس الصناعى وذلك بعد أن تم نقله إلى مستشفى العجوزة، واستدعت حالته نقله إلى هناك وأُدخل مباشرة إلى الرعاية الفائقة، وتم وضعه على جهاز لضخ الأوكسجين.