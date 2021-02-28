حياة كريمة.. دعم مرفق مياه الشرب فى الوادى الجديد بـ52 مليون جنيه

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد ، اليوم الأحد، عن دعم مرفق مياه الشرب بالمحافظة بـ52.1 مليون جنيه ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وأكد الزملوط، فى بيان صحفى له، دعم قطاع مياه الشرب بمحافظة الوادى الجديد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بـ 33طلمبة آبار أعماق غاطسة لمحطات الآبار الارتوازى بتكلفة إجمالية 12.8 مليون جنيه فضلًا عن توريد (313) وصلة للآبار بطول 6 م وقطر 6 بوصة، بالإضافة إلى توريد كابلات كهربائية بإجمالى اطوال 4500 م الخاصة بتوصيلات الطلمبات الغاطسة باللوحات الكهربائية.





اقرأ أيضا:





وأضاف الزملوط، أنه جرى تدعيم القطاع بـ6 مولدات كهرباء وديزل قدرة المولد الواحد 500 ك.ف.أ بتكلفة إجمالية 6.6 مليون جنيهًا بمبادرة حياة كريمة المرحلة الثانية.





وأشار إلى، أن المبادرة فى مرحلتها الثانية تضم أعمال تطوير الأداء الخدمى وتحسين خدمات مياه الشرب وذلك من خلال أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بمركز الداخلة والفرافرة بتكلفة إجمالية 11.5 مليون جنيه، فضلًا عن احلال وتجديد 6 آبار ارتوازى للمياه بتكلفة إجمالية 21.2 مليون جنيه.





من جانب اخر يواصل المسرح المتنقل فعالياته بفرع ثقافة الوادي الجديد بقرى شرق بولاق والتي تضم قرى "الخرطوم، قصر زيان، عبد السلام عارف"، وذلك في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على إثراء الحياة الإبداعية واكتشاف المواهب المتنوعة في محافظات مصر والوصول بالمنتج الثقافي لكافة شرائح المجتمع متضمنة برامج ثقافية وفكرية وإبداعية وفنية.





تضمن اليوم الأول عرض لفرقة الفنون الشعبية وتقديم تابلوهات غنائية راقصة متنوعة من التراث الواحاتي منها رقصة الخزام، البادية، الفرافرة"، تدريب محمد عبدالله، بجانب أمسية شعرية لأدباء قصر ثقافة الخارجة حيث ألقى الشعراء العديد من القصائد المتنوعة منهم الشاعر بسام السيد، وأشرف نوير، بالإضافة إلى فقرة مواهب متنوعة، وورشة فنون تشكيلية رسم حر للأطفال، قدمتها هناء بشير حيث قامت بتدريب الأطفال على الرسم وطريقة توزيع الألوان عليه.





تضمن اليوم الثاني عرض لفرقة الموسيقى العربية بقيادة على السيد، حيث قدمت الفرقة كوكتيل من الأغاني منها أغنية "بهية" غناء محمد عطا، "اخد حبيبي يانا يانا" غناء ناهد محمد، "تمر حنه" غناء نور محمد وأغنية "تسلمي يا مصر" للمجموعة، كما أعدت ورشة فنون تشكيلية تضمنت رسم على الوجه للأطفال نفذتها هناء بشير كما تم تنفيذ ورشة حرف بيئية وتلوين على الفخار، بجانب فقرة مواهب وأمسية شعرية لأدباء قصر ثقافة الخارجة تبارى فيها الشعراء بأروع القصائد التى تحاكى تجاربهم الشعرية.



