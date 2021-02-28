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وزيرة الثقافة توضح الهدف من جائزة المبدع الصغير.. فيديو

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:21 م
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
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حمزة شعيب
قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن الهدف من جائزة المبدع الصغير التي أعلنت عن تفاصيلها اليوم هو بناء جيل مفكر ومتطور، لافتة إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لدعم المواهب.

وأضافت عبد الدايم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج " صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن جائزة المبدع الصغير لها معني كبير جدا وتعكس اهتمام الدولة بتنمية المواهب.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن رعاية السيدة إنتصار السيسي لمسابقة المبدع الصغير سيجعل لها أثرا كبيرا في تشجيع الأجيال القادمة علي الإبداع والإبتكار.

وأكملت:" خطتنا خلال السنوات المقبلة هي التنوع في إكتشاف مواهب الأطفال في مجالات كثيرة"، لافتة إلي أن جائزة المبدع الصغير هي الأولي من نوعها علي مستوي قارة إفريقيا.

ونوهت إلي أن جائزة المبدع الصغير استغرقت سنة ونصف من التفكير والتجهيز من جانب جميع مؤسسات الدولة.
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