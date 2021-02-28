"التضامن" تطلق دورة تدريبية للعاملين بدار إيواء ضحايا الاتجار بالبشر

عرض "شاشة TeN"، مساء اليوم الأحد، تقريرا مصورا عن افتتاح نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدورة التدريبية للعاملين بدار إيواء ضحايا جريمة الاتجار بالبشر، التي تستمر على مدار 3 أيام، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر.





شارك في افتتاح الدورة التدريبية، السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، والسفير سيفند أولينج سفير الدنمارك، ولوران دي بوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، والدكتور نصر مسلم ممثل عن المجلس القومي للطفولة والامومة.





وخلال التقرير، صرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن الوزارة تنظر لقضية مكافحة الهجرة غير الشرعية من منظور حقوقي ينعكس في برامج عدة تبدأ من برامج الدعم النقدي للمرأة والتمكين الاقتصادي، وتوجه الوزارة نسبة ٧٥٪ من برامج الإقراض للمرأة،



