مخاطرة كبيرة.. الأرصاد تحذر المواطنين من الانخداع بحالة الطقس.. فيديو

حذر الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للإرصاد، المواطنين من تخفيف الملابس خلال الفترة الحالية، مضيفا:" مازلنا في فصل الشتاء وتخفيف الملابس مخاطرة كبيرة".





وأكد شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج " صالة التحرير" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"، أن تخفيف الملابس فيه مخاطرة كبيرة لان الطقس لم يستقر حتي الآن ومن الممكن أن يؤدي تخفيف الملابس للإصابة بنزلات برد".





وأضاف أن درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح، ناصحا بعدم تخفيف الملابس الشتوية والانخداع بحالة الطقس نهارا.





ونوه إلى أنه بداية من 1 مارس يبدا فصل الخريف، لافتا إلى أنه من الوارد سقوط أمطار خلال يوم الأربعاء المقبل.