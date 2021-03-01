فيديو جراف | مفاجأة بشأن مضاعفات كورونا على الأطفال.. وهذه هى الأعراض

اثارت مضاعفات فيروس كورونا على الأطفال جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية، حيث تداول البعض أن العدوى تصيب الأطفال بحالة مرضىة تسمى "متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة".
وطمأن الدكتور مجدي بدران خبير المناعة، وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن هذه الحالة نادرا ما تصيب الأطفال.
وأضاف مجدي بدران، أنه فى نيويورك كانت المتلازمة تؤثر على 2 من كل 100 ألف طفل ومراهق تحت سن الـ21 في الأحوال العادية قبل كورونا إلا أن النسبة وصلت إلى 322 شخصا من كل 100 ألف بين المصابين بكوفيد-19، مع ارتفاع النسبة بين ذوي الأصول الأفريقية والإسبانية و المنحدرة من جنوب آسيا، وتأكد ذلك فى بريطانيا مع الموجة الثانية.
ومن خلال الفيديو جراف نستعرض كل ما تود معرفته عن مضاعفات كورونا على الأطفال..