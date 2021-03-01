ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديو جراف | مفاجأة بشأن مضاعفات كورونا على الأطفال.. وهذه هى الأعراض

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:00 ص
كورونا الأطفال
كورونا الأطفال
Advertisements
حياة عبد العزيز
اثارت مضاعفات فيروس كورونا على الأطفال جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية، حيث تداول البعض أن العدوى تصيب الأطفال بحالة مرضىة تسمى "متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة".

وطمأن الدكتور مجدي بدران خبير المناعة، وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن هذه الحالة نادرا ما تصيب الأطفال.


وأضاف مجدي بدران، أنه فى نيويورك كانت المتلازمة تؤثر على 2 من كل 100 ألف طفل ومراهق تحت سن الـ21 في الأحوال العادية قبل كورونا إلا أن النسبة وصلت إلى 322 شخصا من كل 100 ألف بين المصابين بكوفيد-19، مع ارتفاع النسبة بين ذوي الأصول الأفريقية والإسبانية و المنحدرة من جنوب آسيا، وتأكد ذلك فى بريطانيا مع الموجة الثانية.

ومن خلال الفيديو جراف نستعرض كل ما تود معرفته عن مضاعفات كورونا على الأطفال..



Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تشبه الزكام.. مجدي بدران يوضح تأثير سلالة كورونا الجديدة على الأطفال

أستاذ مناعة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الجديدة.. فيديو

نشرة الصحة والمرأة.. سر ارتفاع وفيات كورونا في مصر.. وتأثيرات مخيفة لـ كوفيد 19 داخل الجسم بعد التعافي

هل يعطى لقاح كوفيد 19 لمن أصيب بالكورونا كوفيد-19 سابقًا؟.. أستاذ مناعة يجيب

خبير مناعة يكشف أعراض كورونا وتأثيرها على الأطفال وطرق الوقاية

طبيب مناعة يصدم المواطنين بـ 20 عرضا جديدا لكورونا .. شاهد التفاصيل

ترشيحاتنا

ربنا يرحمها ويصبر أهلها...إدورد ينعي أحلام الجريتلي

أحمدي نجاد يتهم النظام الإيراني بالتخطيط لاغتياله

لا تنخدعوا.. الأرصاد تحذر المواطنين: هذا الفعل فيه مخاطرة كبيرة الآن

بعد خيانته.. فتاة تنتقم من حبيبها وتفضح خداعه بطريقة غريبة | صور

وداعا أطيب قلب وأحن أم.. أحمد زاهر ينعى أحلام الجريتلي

بمبلغ خيالي.. ليدي جاجا تعوض عاملا ضحى بنفسه لإنقاذ كلابها من القتل| صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ساحر وملفت.. ريا أبي راشد تبهر متابعيها في حفل جولدن جلوب

بكل ثبات انفعالي.. شاهد امرأة تضع ميك اب كامل في ذروة ولادتها| فيديو

شاهد.. مفاجأة غير متوقعة من عروسين لأصدقائهما في حفل الزفاف| فيديو