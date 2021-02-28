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مرأة

بالصور.. حفل زفاف الإعلامي محمد مرعي ونورة معين

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:12 م
صدى البلد
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احتفل الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد مرعي، مدير المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بعقد قرانه وحفل زفافه على نورة معين، بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس بحضور أهل وأصدقاء العروسين، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين والصحفيين والسياسيين.

حضر  حفل الزفاف وعقد القران، الشيخ أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية، والدكتور خالد عكاشة المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، واللواء محمد إبراهيم الدويري نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات، والدكتورة نهى بكر والدكتور حسن أبو طالب عضوا الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق، و يوسف أيوب رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة، و علي حسن رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، و عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وصلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسياسي محمد أنور عصمت السادات، والسياسي ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي الدكتور صبحي عسيلة، والكاتب الصحفي أحمد عليبة، والدكتور أحمد أمل، والدكتور توفيق إكليمندوس، والكاتب الصحفي والإعلامي عبد الجواد أبوكب، والكاتب الصحفي شريف عارف، والمؤرخ هاني نسيرة، ومحمود بسيوني، وجمال رائف، والإعلامية ريهام إبراهيم، والإعلامي جابر القرموطي، والإعلامية دينا صلاح الدين، والإعلامي مصطفى كفافي، والإعلامي محمود التميمي، والإعلامي فيكتور شنودة، والكاتبة العراقية لينا مظلوم.

وحضر الحفل عدد كبير من أصدقاء وزملاء العروسين من الشباب خريجي البرنامج الرئاسي.
بالصور.. حفل زفاف الإعلامي محمد مرعي ونورة معين
بالصور.. حفل زفاف الإعلامي محمد مرعي ونورة معين
بالصور.. حفل زفاف الإعلامي محمد مرعي ونورة معين
بالصور.. حفل زفاف الإعلامي محمد مرعي ونورة معين
بالصور.. حفل زفاف الإعلامي محمد مرعي ونورة معين
بالصور.. حفل زفاف الإعلامي محمد مرعي ونورة معين
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