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حوادث

أصيب بغيبوبة سكر.. مسن يطيح بـ ٩ مواطنين أمام السجل المدني بشارع الهرم

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:44 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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ندى حمودة - أحمد مهدي
اطاح مسن بصوان الاحوال المدنية في شارع الهرم نتيجة اصابته بغيبوبة سكر ما اسفر عن اصابة ٩ اشخاص. 

تلقت غرفة النجدة بالجيزة اخطارا بوقوع حادث تصادم في شارع الهرم امام كايرو مول وسقوط عدد من المصابين، انتقلت على الفور قوات قسم الطالبية وتبين من الفحص ان قائد السيارة مسن يبلغ من العمر ٧٧ عاما. 

وشرحت التحريات انه اثناء قيادته السيارة بشارع الهرم امام كايرو مول ومبنى الاحوال المدنية اصيب بغيبوبة سكر واطاح بالخيمة المخصصة لانتظار المواطنين ما ادي لاصابة ٩ منهم. 

نقلت سيارات الاسعاف المصابين الي المستشفى وتحفظت قوات الامن على قائد السيارة بعد اسعافه وتم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق. 
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