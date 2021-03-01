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مشروع عبقري بديل لقانون الشهر العقاري الذي أثار الجدل.. فيديو

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:01 ص
تسجيل العقارات
تسجيل العقارات
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إبراهيم القادري
قال المهندس عبد الحميد غريب موظف بالإمارات : يجب على الدولة المصرية أن تقوم بتسجيل العقارات والهدف من هذا التسجيل هو تجميع بيانات عقارية لأن هذه البيانات من شأنها مساعدة الدولة المصرية في حل العديد من المشاكل العقارية .

وأضاف عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، المواطنين يحتاجون إلى مزايا حتي يكون هناك اقبال منهم على تسجيل العقارات ومن ضمن هذه التسهيلات هو خفض قيمة التسجيل أو جعلها رسوم رمزية .

واوضح عبد الحميد ، يجب ألا يتساوى أصحاب العقارات والمستأجرين ويجب ألا يتعامل الأجنبي في مصر مثل المصري من خلال أحقيته في الحصول على دعم في الكهرباء وغيرها .

وتابع هناك شركة إماراتية متخصصة في تسجيل العقارات على استعداد ان تقوم بالشراكة مع الحكومة المصرية وهذا مقابل مبلغ رمزي يدفعه المواطن إلى الدولة المصرية والشركة لن تحصل الا على هامش ربحي فقط يصل الي 10 جنيهات .
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