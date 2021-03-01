مشروع عبقري بديل لقانون الشهر العقاري الذي أثار الجدل.. فيديو

قال المهندس عبد الحميد غريب موظف بالإمارات : يجب على الدولة المصرية أن تقوم بتسجيل العقارات والهدف من هذا التسجيل هو تجميع بيانات عقارية لأن هذه البيانات من شأنها مساعدة الدولة المصرية في حل العديد من المشاكل العقارية . بالإماراتعلىأنلأن





وأضاف عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، المواطنين يحتاجون إلى مزايا حتي يكون هناك اقبال منهم على تسجيل العقارات ومن ضمن هذه التسهيلات هو خفض قيمة التسجيل أو جعلها رسوم رمزية .





واوضح عبد الحميد ، يجب ألا يتساوى أصحاب العقارات والمستأجرين ويجب ألا يتعامل الأجنبي في مصر مثل المصري من خلال أحقيته في الحصول على دعم في الكهرباء وغيرها .



