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التطعيم ضد وباء كورونا.. بدأت ساعة التسجيل

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:22 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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عادل نصار
عرضت "شاشة TeN"، مساء اليوم الأحد، تقريرا مصورا حمل عنوان "التطعيم ضد وباء كورونا.. بدأت ساعة التسجيل".

وقال التقرير، إن وزارة الصحة والسكان، فتحت رسميا الموقع الإلكتروني المخصص للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأضاف التقرير، أنه بمجرد فتح الموقع والدخول يضع الموقع 3 أيقونات من المستحقين الفئات ذات الأولوية للحصول على اللقاح الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن، علي أن يتم الدخول ضمن الفئة المستهدفة وتسجيل البيانات.

ومن جانبها قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الوزارة انتهت من تخصيص 40 مركزًا لتلقى المواطنين اللقاح على مستوى الجمهورية، إذ يتم توزيع اللقاحات بها تدريجيا، مؤكدة أنه مع الحصول على دفعات متتالية من لقاح فيروس كورونا سيتم التوسع في الفئات المستهدفة من المواطنين للحصول على اللقاح.

وأضافت أن لقاح «سينوفارم» حصل على موافقة الطوارئ المصرية من هيئة الدواء المصرية، وأثبت فاعلية بنسبة ٨٦٪ في الوقاية من فيروس كورونا، و٩٩٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و١٠٠٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة، لافتة إلى أن اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا وضعت أولويات للحصول على اللقاحات منها لقاحات «سينوفارم، سينوفاك واسترازينيكا».


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