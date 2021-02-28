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رياضة

موناكو يهزم بريست بثنائية في الدوري الفرنسي

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:02 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
حقق موناكو فوزا ثمينا على ستاد بريست بهدفين دون رد، اليوم الأحد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الأسبوع الـ27 من الدوري الفرنسي.

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني نجح شتيفان يوفيتيتش، من تسجيل هدف التقدم لموناكو عند الدقيقة 76.

واستطاع زميله كيفن فولاند إضافة الهدف الثاني مع نهاية المباراة.

ورفع موناكو رصيده إلى 55 نقطة في المركز 4 بفارق الأهداف خلف ليون صاحب المركز الثالث، وتجمد رصيد ستاد بريست عند 31 نقطة في المركز الثالث عشر.

وشهدت مباريات اليوم أيضا في الدوري الفرنسي، فوز لوريان على سانت ايتيان بهدفين مقابل هدف، وتعادل ليل بهدف لمثله مع ستراسبورج فيما تعادل آنجيه مع لانس (2 / 2)، ونيم أولمبيك مع نانت (1 / 1)، وتعادل ستاد ريمس مع مونبلييه بدون أهداف.
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