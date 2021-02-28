مستشار الرئيس للصحة يوضح سبب التخوف من تناول لقاح كورونا.. فيديو

قال الدكتور محمود عوض تاج الدين، مستشار رئيس الصحة والشئون الوقائية، إن اللقاحات الموجودة في مصر آمنة، معقبا "لم نرصد أي آثار جانبية".





وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، أنه يتم إجراء التجارب على اللقاحات في مصر، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أي أعراض واضحة حتى الآن بعد تناول لقاح كورونا.





وأوضح "الأطباء الذين يتخوفون ينصحون بعدم تناول اللقاح، تكون بسبب أن اللقاحات تم تصنيعها في ظل أزمة كورونا، وتم تسجيلها تحت مسمي التسجيل العاجل والطارئ نتيجة لانتشار الجائحة"، موضحا: "الطبيعي أن اللقاح يمر بمراحل عديدة قبل أن يصبح اللقاح متاحا، ومن ثم يحدث نوع من التتبع للقاح، للتأكد من سلامته".





وأكد "الشركات العالمية تعاملت بمبدأ امضيلي على إن أنا مش مسئول عن نتائج اللقاح، بالرغم من أنهم متأكدين أن اللقاح لن يسبب أي مضاعفات.. لكنهم يعطون الأمان لأنفسهم"، مختتما "هذا طلب مشروط من قبل الشركات المنتجة للقاحات ويتم تنفيذه في كل بلاد العالم".