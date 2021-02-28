سامي قمصان: الفوز على الطلائع أعاد الثقة للاعبين قبل مواجهة فيتا كلوب

عبر سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب طلائع الجيش، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري، مؤكدًا أن هذا الفوز أعاد الثقة للفريق قبل مواجهة فيتا كلوب المقبلة في دوري أبطال إفريقيا.
وقال قمصان إن الفريق خاض المباراة وسط ضغط شديد واللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا وكانوا بحاجة إلى الفوز لاستعادة الثقة من جديد، ونوجه لهم الشكر على الأداء البدني والخططي والتحلي بشخصية الأهلي.
وأضاف: واجهنا فريقًا قويًّا ويلعب بشكل دفاعي جيد، وهو ما احتاج منا إلى جهد كبير، والجهاز الفني يعمل بشكل مستمر على تطوير الأداء، وكان هناك تعديلات فنية أسفرت عن تحسن الأداء وتسجيل هدف اللقاء الثاني.
وأكمل: أي فريق كبير لا بد أن يكون لديه حارس مميز، ومحمد الشناوي قدم مباراة كبيرة ونحن محظوظون بما يقدمه، كما أن أجايي أدى بشكل جيد.
وأشار قمصان إلى أن جلسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، مع الجهاز الفني واللاعبين قبل المباراة كان لها دور كبير في دعم الجميع وإعادة الثقة إلى عناصر الفريق، بعد نتيجة مباراة سيمبا التنزاني والظروف التي أقيمت فيها.
وأضاف أن الأهلي لا يقدم أعذارًا لأي نتيجة، والجهاز الفني يعمل على تصحيح الأخطاء وتطوير الأداء وعلاج السلبيات.
وأكد قمصان أن مباراة فيتا كلوب مهمة للغاية في مشوار الفريق، وكل اللاعبين لديهم إصرار كبير على تحقيق الفوز واستكمال المشوار الإفريقي، وقد سبق للفريق مواجهة ظروف مماثلة ونجح في تخطيها.
واختتم قمصان تصريحاته بتوجيه الشكر إلى جماهير الأهلي التي تدعم الفريق، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يقدر جيدًا حزنها لغياب التوفيق في بعض الأحيان.