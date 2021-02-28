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رياضة

سامي قمصان: الفوز على الطلائع أعاد الثقة للاعبين قبل مواجهة فيتا كلوب

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:01 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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عبد الحكيم أبو علم
عبر سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي ‏حققه الفريق على حساب طلائع الجيش، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم ضمن منافسات ‏بطولة الدوري، مؤكدًا أن هذا الفوز أعاد الثقة للفريق قبل مواجهة فيتا كلوب المقبلة في دوري أبطال إفريقيا.‏

وقال قمصان إن الفريق خاض المباراة وسط ضغط شديد واللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا ‏وكانوا بحاجة إلى الفوز لاستعادة الثقة من جديد، ونوجه لهم الشكر على الأداء البدني ‏والخططي والتحلي بشخصية الأهلي.‏

وأضاف: واجهنا فريقًا قويًّا ويلعب بشكل دفاعي جيد، وهو ما احتاج منا إلى جهد كبير، والجهاز ‏الفني يعمل بشكل مستمر على تطوير الأداء، وكان هناك تعديلات فنية أسفرت عن تحسن ‏الأداء وتسجيل هدف اللقاء الثاني.‏

وأكمل: أي فريق كبير لا بد أن يكون لديه حارس مميز، ومحمد الشناوي قدم مباراة كبيرة ‏ونحن محظوظون بما يقدمه، كما أن أجايي أدى بشكل جيد.‏

وأشار قمصان إلى أن جلسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، مع الجهاز الفني واللاعبين ‏قبل المباراة كان لها دور كبير في دعم الجميع وإعادة الثقة إلى عناصر الفريق، بعد نتيجة ‏مباراة سيمبا التنزاني والظروف التي أقيمت فيها.‏

وأضاف أن الأهلي لا يقدم أعذارًا لأي نتيجة، والجهاز الفني يعمل على تصحيح الأخطاء ‏وتطوير الأداء وعلاج السلبيات.‏

وأكد قمصان أن مباراة فيتا كلوب مهمة للغاية في مشوار الفريق، وكل اللاعبين لديهم إصرار ‏كبير على تحقيق الفوز واستكمال المشوار الإفريقي، وقد سبق للفريق مواجهة ظروف ‏مماثلة ونجح في تخطيها.

واختتم قمصان تصريحاته بتوجيه الشكر إلى جماهير الأهلي التي تدعم الفريق، مشيرًا إلى أن الجهاز ‏الفني يقدر جيدًا حزنها لغياب التوفيق في بعض الأحيان.‏

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