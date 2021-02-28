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رياضة

ليفربول يفوز على شيفيلد بثنائية في الدوري الإنجليزي

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:08 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
فاز فريق ليفربول على نظيره شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما في الجولة 26 لبطولة الدوري الإنجليزي.


روبيرتو فيرمينو كان قريبًا من هز شباك شيفيلد في الدقيقة الحادية عشرة لكن حارس المرمى تصدى لتسديدته.


وفي الدقيقة 30، تصدى حارس مرمى شيفيلد ببراعة لتسديدة محمد صلاح، مانعًا إياه من هز الشباك.


رامسديل حارس مرمى شيفيلد استمر في التألق وتصدى لتسديدة فينالدوم في الدقيقة 39.


وألغى خكم المباراة هدفًا لفريق شيفيلد يونايتد في شباك نادي ليفربول، حيث سجل أوزان كاباك هدفًا لـ شيفيلد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 36، لكن مكبراين مهاجم شيفيلد والذي كان في موضع تسلل كان مساهمًا في اللعبة، ليتم إلغاء الهدف بداعي التسلل.


وفي الشوط الثاني، أحرز كيرتس جونز هدف ليفربول الأول في الدقيقة 49، من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ليتقدم لفريقه بهدف نظيف.


وفي الدقيقة 54، سجل ماني هدفًا لـ ليفربول تم إلغاؤه بداعي التسلل، لكن فيرمينو أبى ألا تهتز شباك شيفيلد بهدف ثان، ففي الدقيقة 64، راوغ دفاعات الخصم ليسدد الكرة وترتطم ببريان لتسكن الشباك، معلنة عن الهدف الثاني للريدز.


محمد صلاح حاول تسجيل هدف في مباراة اليوم وكان قريبًا من ذلك في الدقيقة 80 عندما تلقى تمريرة رائعة من روبرتسون، لكنه أهدر الكرة بغرابة أمام الشباك، لينتهي اللقاء بفوز الريدز بثنائية.


وبذلك الانتصار، رفع ليفربول رصيده للنقطة 43 في المركز السادس، فيما توقف رصيد شيفيلد عند 11 نقطة في المركز العشرين.
 

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

في حراسة المرمى: أدريان

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - أوزان كاباك - فيليبس - أندرو روبرتسون

خط الوسط: جيني فينالدوم - تياجو ألكانتارا - كيرتس جونز

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو

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