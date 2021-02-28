أنس سروار.. أول مسلم يتولى زعامة حزب سياسي في بريطانيا

في سابقة سياسية نادرة بالمملكة المتحدة، بات أنس سروار أول مسلم يتولى زعامة حزب كبير في بريطانيا، عقب انتخابه قائدا جديدا لحزب العمال الاسكتلندي، بدلا من ريتشارد ليونارد الذي قاد الحزب لنحو 3 سنوات.





انتخب سروار، السبت، لقيادة حزب العمال الاسكتلندي، بنسبة 57.6 % من الأصوات، وكان والده محمد سروار، أول نائب مسلم في تاريخ بريطانيا على الإطلاق، وانتخب للمقعد المخصص لوسط جلاسكو عن الحزب في عام 1997.





عاش السياسي البريطاني طفولته في جلاسكو، وولد عام 1983 لعائلة مسلمة من أصول باكستانية، وعمل طبيب أسنان لنحو 5 سنوات، قبل أن يدخل عالم السياسة منذ عام 2010.





ومنذ عام 2011 حتى 2014، كان الرجل البالغ من العمر 37 عاما نائبا لزعيم حزب العمال الاسكتلندي، وكلف بمهمة تنسيق حملة الحزب خلال استفتاء الاستقلال، ولعب دورا في الحملة المطالبة ببقاء اسكتلندا كجزء المملكة المتحدة خلال فترة ما قبل الاستفتاء في 2014.





في عام 2015 ، فقد مقعده كنائب أمام أليسون ثوليس من الحزب الوطني الاسكتلندي عندما اجتاح الحزب اسكتلندا، وفاز في جميع الدوائر الانتخابية شمال الحدود باستثناء واحدة.





لكن سروار دخل عام 2017 في منافسة شرسة على انتخابات قيادة الحزب، حيث خاض السباق ضد السياسي المخضرم ريتشارد ليونارد، وخسر بعد أن واجه انتقادات كبيرة.





وكشف سروار في تصريحات سابقة، عن تعرضه للعنصرية كرجل سياسي، مثل تهديدات بالقتل وجهت لعائلته، كما أخبره أحد السياسيين أن اسكتلندا لن تصوت له بسبب ديانته ولون بشرته.





ويقول سروار الذي أصبح أول زعيم ملون لحزب سياسي كبير في المملكة المتحدة إنه يريد "إعادة بناء حزب العمال الاسكتلندي، ومن ثم إعادة بناء اسكتلندا".





وفي مقطع فيديو نشره عقب انتخابه، قال سروار إنه لشرف عظيم لي في حياتي أن أصبح زعيما لحزب العمال الإسكتلندي.. سأكون قائدا يركز على ما يوحدنا كدولة وليس ما يفرقنا"، وتابع "أريد أن أقول مباشرة لشعب إسكتلندا أعرف أن حزب العمال عليه أن يفعل الكثير ليسترد ثقتكم".



